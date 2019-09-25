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議員指捷運聯開宅遭不當轉租 北市府：清查改善

2019-09-25 14:52中央社 台北25日電

北市議員發現有不動產公司標捷運聯開宅當二房東，包含小碧潭站等3處，其中同一家公司得標多戶，要求檢討契約。捷運局表示，已要求該公司提供資料清查，未改善可解除契約。

民進黨台北市議員高嘉瑜今天召開記者會，她指出，日前接獲申訴有一家公司得標多戶捷運聯開宅，並對外招租，房租價格比台北市政府推出社會住宅租金還低，包含小碧潭站美河市、辛亥站敦南捷境、蘆洲站希望城市都有類似狀況。

她說，經調資料發現，這家公司投標時曾獲得4次標案，但捷運工程局事後卻無公布任何投標相關資料，該公司得標後還在租屋網公布捷運聯開宅出租訊息，當起二房東，要求捷運局檢討現行委託出租方式，杜絕有民眾或房仲公司透過公有房舍炒作租金。

出席記者會的捷運工程局資產及財務管理室主任徐淑慧指出，經議員日前召開記者會後，已發文要求該公司說明，會要求業者27日前提出相關資料，若仍持續類似狀況，最嚴重可解除契約，但因要考量現行承租戶權利，不排除透過協調，移轉租賃權。

她說，至於招標狀況，當時投標時採公開招標，且政風處等單位也會派員監標，得標公司並由委員會進行評選，評估包含履約能力等內容，不會只獨厚一家的狀況。

捷運局發布新聞稿表示，針對聯合開發住宅出租作業，是依「台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」第6條規定辦理，出租或出售均要公開招標，為讓民眾了解聯開宅實際承租價格，除得標者個人資料外，其餘內容都會公開在官網，歡迎查詢。

捷運局指出，統計聯開宅轉租情形，有11處基地，共801戶住宅，以個人、公司標租3戶以上有23人，共161戶，集中小碧潭站、蘆洲站、辛亥站、大坪林站。

捷運局表示，依住宅租賃契約書轉租約定，除經同意外，承租人不得辦理出借、轉租，如須轉租，應申請並獲同意後，才可轉租；現已清查違反契約承租人，並發文要求限期改善，針對租賃契約規範較不嚴謹部分，後續由律師協助修訂。

捷運北市碧潭

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