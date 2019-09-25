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五股工廠飼犬遭人用鉛彈射擊 動保處立即報警緝凶

2019-09-25 14:20聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市動保處在9月22日接獲民眾通報，位在五股區某工廠的犬隻疑似遭人用槍枝射擊，動保處隨即前往緝查，該犬隻全身有3處射擊痕跡，所幸巫姓飼主搶救及時，犬隻脫離危險，動保處表示，目前已取得涉嫌人犯案畫面，會同當地更寮派出所、興珍里長鄭國榮調閱附近相關監視器，一旦調閱到車籍資料，後續將移送地檢署偵辦。

巫姓飼主表示，案發當日（17日）晚上10點30分左右，飼養在自家工廠前私有空地2隻狗突然一直哀號，前往察看卻發現叫做將軍的黃狗瑟縮在角落，口鼻血流不止、無法動彈，另一隻黑狗則不斷狂叫，經緊急送醫，發現將軍身上有3處彈痕，分別在肩胛骨及頸部各有0.5公厘的傷口，X光片檢查肩胛骨、頸部及鼻腔內皆留有疑似鉛彈的彈頭，所幸這些鉛彈沒有傷及要害，目前該黃狗仍在照護醫療中。

經調閱鄰近工廠門口監視器畫面，發現當天晚上10點22分有不明人士騎著機車在私人土地圍欄外徘徊，並從機車車座內取出疑似槍枝物品，掀開圍欄上的帆布朝犬隻方向射擊隨即離去，29分左右又折回來，直接騎車進入私人土地，一樣從座椅下取出物品，走近狗屋後隨即騎車離開。

動保處檢視犬隻受傷情形及X光片，懷疑傷口疑似鉛彈射擊所造成，隨即陪同飼主至更寮派出所調閱所有路段相關監視器畫面，興珍里長鄭國榮也協助飼主挨家挨戶查看監視器，希望能找到目擊者及涉嫌人。

動保處表示，受害的黃狗如果被傷及頸動脈，很有可能會死亡。依動物保護法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，至動物身體嚴重殘缺或重要器官喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元至200萬元罰金。動保處也呼籲民眾尊重生命，勿以身試法。

動保處檢視犬隻受傷情形及X光片，懷疑傷口疑似鉛彈射擊所造成，隨即陪同飼主至更寮派...
動保處檢視犬隻受傷情形及X光片，懷疑傷口疑似鉛彈射擊所造成，隨即陪同飼主至更寮派出所調閱所有路段相關監視器畫面，興珍里長鄭國榮也協助飼主挨家挨戶查看監視器，希望能找到目擊者及涉嫌人。圖／新北市動保處提供
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巫姓飼主表示，案發當日（17日）晚上10點30分左右，飼養在自家工廠前私有空地2...
巫姓飼主表示，案發當日（17日）晚上10點30分左右，飼養在自家工廠前私有空地2隻狗突然一直哀嚎，前往察看卻發現叫做將軍的黃狗瑟縮在角落，口鼻血流不止、無法動彈。圖／新北市動保處提供
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X光檢查可見鼻吻部及頸部皆有金屬物質影像。圖／新北市動保處提供
X光檢查可見鼻吻部及頸部皆有金屬物質影像。圖／新北市動保處提供
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不明人士（紅圈處）從機車座墊下車座內取出疑似槍枝物品。圖／新北市動保處提供
不明人士（紅圈處）從機車座墊下車座內取出疑似槍枝物品。圖／新北市動保處提供
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槍枝器官

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