五股工廠飼犬遭人用鉛彈射擊 動保處立即報警緝凶

2019-09-25 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處在9月22日接獲民眾通報，位在五股區某工廠的犬隻疑似遭人用槍枝射擊，動保處隨即前往緝查，該犬隻全身有3處射擊痕跡，所幸巫姓飼主搶救及時，犬隻脫離危險，動保處表示，目前已取得涉嫌人犯案畫面，會同當地更寮派出所、興珍里長鄭國榮調閱附近相關監視器，一旦調閱到車籍資料，後續將移送地檢署偵辦。

巫姓飼主表示，案發當日（17日）晚上10點30分左右，飼養在自家工廠前私有空地2隻狗突然一直哀號，前往察看卻發現叫做將軍的黃狗瑟縮在角落，口鼻血流不止、無法動彈，另一隻黑狗則不斷狂叫，經緊急送醫，發現將軍身上有3處彈痕，分別在肩胛骨及頸部各有0.5公厘的傷口，X光片檢查肩胛骨、頸部及鼻腔內皆留有疑似鉛彈的彈頭，所幸這些鉛彈沒有傷及要害，目前該黃狗仍在照護醫療中。

經調閱鄰近工廠門口監視器畫面，發現當天晚上10點22分有不明人士騎著機車在私人土地圍欄外徘徊，並從機車車座內取出疑似槍枝物品，掀開圍欄上的帆布朝犬隻方向射擊隨即離去，29分左右又折回來，直接騎車進入私人土地，一樣從座椅下取出物品，走近狗屋後隨即騎車離開。

動保處檢視犬隻受傷情形及X光片，懷疑傷口疑似鉛彈射擊所造成，隨即陪同飼主至更寮派出所調閱所有路段相關監視器畫面，興珍里長鄭國榮也協助飼主挨家挨戶查看監視器，希望能找到目擊者及涉嫌人。