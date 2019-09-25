果然是「大內高手」！ 大內百歲人瑞任鄰長52載還打拳

2019-09-25 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市大內區百歲人瑞羅通文身體硬朗，擔任鄰長已 52年，是全市最資深的鄰長，在地方傳為美談。台南市長黃偉哲今天近午前往探視，贈送台南市政府與總統府金鎖片等重陽節賀禮，羅心情大好，小秀一段拳法，現場笑聲不歇，更添溫馨。

黃偉哲由民政局長顏振標、社會局長黃志中、大內區長李賢村等人陪同，驅車走訪大內區頭社里第10鄰，來到羅通文家中拜會，黃偉哲、顏振標親自將市府及總統府金鎖片（各重1錢8分、5分）一一為羅通文繫上，也請益養生之道。

100歲的羅通文，身體仍硬朗，平日行動靠助行器輔助，擔任鄰長相當盡責，外出時還會騎4輪電動代步車在附近發放公務傳單，頭社里長羅文宗特別向市長黃偉哲說，羅通文擔任鄰長已經52年，親自將各項公務傳單送至住戶家，工作相當盡責。

羅通文子女向黃偉哲說，父親平日約晚上7點就寢，清晨約5點多就起床，飲食相當簡單，年少曾抽菸已戒除數十年，酒更是滴酒不沾。