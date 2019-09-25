影／天然石塊打造古樸質感 淡水公司田溪護岸11月完工

2019-09-25 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市水利局目前正進行「淡水區忠寮里公司田溪支流護岸改善工程」（影片：https://www.youtube.com/watch?v=PiIhy__J1D8），除了提供河道通洪斷面流量，避免防汛期暴雨導致山坡地雨水宣洩不及，危害溪邊兩岸農田，更以「圍砌工法」施工兼顧自然生態及河道安全，保障住戶生活品質。

淡水公司田溪的護堤因前幾年遭受暴雨侵襲破壞，導致兩岸農田有被溪水沖刷流失的危險，因此，水利局從2016年起陸續進行公司田溪湖子橋段及大湖橋段的護岸改善，使河岸景觀更加優美並具有親水功能，且大大提升河岸安全性。

此外，為讓公司田溪護岸整治更具整體性、安全性、親水性，此段護岸改善工程以「圍砌工法」進行施工，水利局河川工程科正工楊文忠指出，圍砌工法是以天然石塊為原料，輔以混凝土為固結劑，既能呈現特有的古樸質感，又能解決原本河岸崩塌等問題，且石塊有適當的孔隙可以提供生物棲息生長，符合生態、透水、美學的概念，是保護環境的自然生態工法。