改善車輛排汙 北市推大柴油車免費定檢、汰換多元補助
世界衛生組織已將柴油車廢氣列為第一類致癌物質，北市前年與去年加強柴油車路邊攔檢共1787輛次，發現不符排放標準有295輛次、16.5%，粗估至少開罰約80萬元，而不合格者中9成沒每年定期檢驗；為改善問題，北市提供民國95年12月31日前出廠的1到3期大型柴油車免費定檢服務，另也推出車輛汰舊換新、加裝空氣汙染防制設備補助方案，最高分別補助65萬元、15萬元。
設籍北市的1到3期大型柴油車輛現約5000輛，為加強柴油車排氣管制、鼓勵車主養成定期檢驗習慣，環保局提供車主到北市內湖及北投動力計檢測站免費檢驗服務，即日起將陸續寄發定檢服務通知單給車主；車輛到站檢測除免費，若不合格也不會先開罰，有1個月時間改善；否則若未定期上路遭攔檢發現排氣不合格，將依空氣汙染防制法開罰3000元到2萬元。
環保局空噪科長楊梅華表示，為方便車主申請定檢服務有提供線上預約作業，車主可上網預約台北市內湖及北投動力計檢測站時間再前往檢驗；若車主需預約10輛次以上的定檢服務，也能申請專案預約，縮短預約等待時間。
楊梅華也說，環保局也提供民國95年12月31日前出廠的1到3期大型柴油車多元補助方案，明年12月10日前，車主申請車輛報廢、汰舊換新，最高分別可補助20萬元、65萬元，過了期限到111年底前，仍有補助但最高金額將打75折或92折；至於申請加裝空氣汙染防制設備部分，到112年12月31日前都可申請補助，金額最高15萬元。
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