重慶北路北上匝道塞爆 議員批：塞車是上班唯一選擇

2019-09-25 12:40 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市議員陳建銘日前接獲許多民眾陳情，重慶北路4段至國道1號北上交流道間，每到上班時間就大塞車，回堵嚴重。為此，陳建銘上午召集交通部高速公路局和北市交通局等相關單位，到現場會勘，交通局表示，初步會與高公局配合微調平面道路號誌秒數，至於中、長期改善計畫，會與高公局持續密切討論。

陳建銘指出，自從匝道實施常態性儀控管制，每天上班時間回堵數百公尺，經會勘討論後，有3個改善方向，匝道從1線道拓寬至2線道這部分，由高公局研究可行性；交通局與高公局討論如何調整號誌秒數，增加放行時間，疏解車流；交通局規畫擴大該路段的路口淨空區。

陳建銘說，該路段往高速公路方向有6車道，但要進入北上匝道卻只有1車道，車輛為匯入北上車道，經常占據其他車道，造成嚴重壅塞，而因載客靠最外線道的公車，則容易被回堵車流卡的動彈不得，無法往內線道移動，通勤族與周邊居民都怨聲載道。

目前上班時間匝道儀控管制有2種模式，一是紅燈17秒、綠燈21秒，另一是紅燈13秒、綠燈34秒，15分鐘輪替一次。陳建銘表示，高公局在北上匝道實施儀控管制，沒有事先與交通局討論，而且放行時間過短，讓所有車都塞在匝道和平面道路，加上該交流道出入口的匝道都匯流在一起，上下匝道的車輛爭先恐後頻頻發生事故。

交通局科長王湮筑表示，短期改善會在高公局實施儀控管制時，配合微調平面號誌的秒數，路段嚴重壅塞時，會用周邊路段的交通即時資訊看板提醒駕駛人，建議改走其他替代道路。

她表示，中、長期部分，則待高公局做完匝道拓寬可行性後，看如何跟中央配合，持續檢討，至於平面車道路口處的淨空區，會再研議該如何規畫。