新北國際採購商洽會 首開視訊遠距做生意

2019-09-25 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市府今辦第7屆新北市國際採購商洽會，首度新增視訊拓商媒合，有來自美、義、奧、日、韓、泰、新加坡等12國買家參加，媒合新北市170家業者，包含智慧醫療、智慧製造、智慧監控及智慧生活四面向，跨ICT、銀髮生技及金屬機械產業，估達16億商機。新北市長侯友宜主持開幕笑說，「希望買多一點，買不夠再幫忙找廠商」。

剛從新加坡、越南、泰國訪視返台的侯友宜，今再與新加坡電信協會視訊問候，該協會有3家廠商到商洽會，但總會無法來台，特別以視訊和新北連線。

經發局表示，今年新增視訊媒合，排除時差因素及已到場媒合者，這次將和中國大陸及泰國買家視訊，有對區塊鏈ICT有興趣的廠商，及資通訊、零組件的買家。此外，今年也有大廠Twitter鎖定伺服器等產品；及美國第二大企業通訊服務供應商Century Inc.等。

侯友宜表示，新北市有29萬家公司行號及工廠，具備全國最大製造產業聚落及完整產業供應鏈。經發局預估，這場為期2天的商洽會估有16億商機。