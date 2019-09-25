高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員高嘉瑜日前踢爆，北市捷運聯開宅竟出現轉租二房東牟取暴利的情況，痛批北市府未善盡管理責任；今再度召開記者會，指聯開宅近2兩年委託出租的標案，竟然都是同一家廠商得標，且投標金額接近底標，廠商得標後卻又再高價轉租給一般民眾，導致年輕租屋族苦不堪言，質疑捷運局是在圖利特定廠商。

實際上，近日來有許多民眾不斷陳情，指二房東轉租的情況層出不窮，且還有民眾反映，指他參加捷運辛亥站的聯開宅標租案未得標，不料事後卻在租屋網上發現該戶出租的訊息，租金還是市府底價加2成，向北市府1999舉報，捷運局卻回覆說，甲方同意轉租，氣得民眾痛罵搞什麼鬼啊。

高嘉瑜表示，事後追查發現，竟然有同一間廠商，近2年來連續標下聯開宅4個標案，得標金額還都接近底價，市府又不願意提供評分表，質疑根本就是黑箱作業。

高嘉瑜還提到，捷運局11個聯開宅中，承租3戶以上的，大多集中在捷運小碧潭站、蘆洲站、辛亥站與大坪林站等4站，總計23人竟承租多達161戶，讓這些人可以當二房東轉租牟取暴利，而這些人全都是該廠商協助簽約的，令人不禁懷疑捷運局和廠商聯手壟斷聯開宅的出租市場，用公有房舍來炒作租金，罔顧民眾權益。

高嘉瑜表示，要求捷運局檢討現行的委託出租方式，另外也要求政風介入，調查整個案子是否有圖利特定廠商的情況。

對此，北市捷運局資財室主任徐淑慧表示，是因北市府分回的聯開宅戶數龐大，在人力有限情況下，才委外管理，且標租案都是採委員評審制，該廠商因過去在美河市出租業績表現優秀，可能是評審分數拉高的原因。