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外籍帥哥誘入店購物惹議 北市發消費警訊點名這家公司

2019-09-25 11:54聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市府今早發布消費警訊，法務局指出，伊黎瑪雅有限公司販售名為LCORE Paris的產品，今年元旦到9月23日止在北市被申訴的消費爭議案高達36件，該公司未派員出席消保官協商會議共9次，對消費者權益已造成影響，提醒民眾務必審慎評估相關交易風險，以免權益受損。

法務局主任消保官楊麗萍表示，伊黎瑪雅公司以出售保養品為業，據點多設於北市鬧區，並聘僱外籍男子在店外隨機招攬女顧客入店推銷；今年許多消費者向北市申訴購買產品後想解約退費很困難，業者會稱「在實體商店購買不可退費、成年人有自由意志」等來拒絕退費。

行政院消費者保護委員會91年5月10日消保法字第0910000504號函釋：「如企業經營者未經消費者邀約，即誘使前往其營業處所，並趁機推銷商品；契約成立之時，亦無同類產品可供比較，消費者在無心理準備下所生之交易行為，可認有消保法第19條有關特種買賣規定之適用。」

楊麗萍說，消費會涵釋是指當消費者受業者誘發被動前往營業所而締約，在欠缺事前準備，於未深思熟慮時，仍屬訪問交易；先前已告知伊黎瑪雅公司銷售手法可能構成消費者保護法上所定的「訪問交易」，消費者依法可於7天內無條件解約退費，伊黎瑪雅應妥善處理消費爭議，然而該公司雖有出席行政調查，但消保官協商會議卻幾乎都沒到，9度放來協商的消費者鴿子；雖業者稱都有與當事人和解，抽查也確有其事，但相關申訴從年初至今持續發生。

楊麗萍也表示，處理申訴案時也發現，部分消費者取得的發票是伊黎瑪雅公司忠孝分公司所開立，但經查該分公司在今年7月2日已廢止公司登記，因此提醒消費者留意，以免出現想退費找不到業者等權益受損情況。若消費者有疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問。

對此，伊黎瑪雅公司則僅強調消費爭議都有與當事人一一處理、和解，但對於未出席消保官協商會議及分公司廢止公司登記等情況，該公司員工則稱公司高層不在，不便多作回應。

北市消保官行政院

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