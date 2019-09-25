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侯友宜考察東協有感 憂台灣困境

2019-09-25 12:17中央社 新北25日電

新北市長侯友宜今天表示，東南亞一些原來落後台灣的經濟體，現在經濟突飛猛進，讓他對台灣的困境與生存有極大的危機感，必須要全力以赴對外招商，並鼓勵台商根留台灣與新北。

侯友宜於18日至24日率團前往新加坡、泰國、越南等地考察7天。今天上午主持市政會議時，由經濟發展局長何怡明報告此行的成果與未來的願景。

侯友宜聽取報告後表示，東協國家努力招商，成為全球布局的基地，擁有人口紅利、文創與新創的產業發展能量優勢。

他說，與當地台商座談與參訪時，雖然鼓勵台商將在國外打拚的成果，繼續投資台灣成為研發基地與營運總部，不過，越南的台商也反問，「如何回台灣投資？回台灣要做什麼？目標是什麼？」讓他很感慨。

侯友宜表示，看到原來比台灣更落後的經濟體不斷成長，他對台灣的困境有極大的危機感。今天在接受媒體聯訪時，他表示，面對全球化的經濟競爭，台灣必須穩住並打團隊戰，必須要團結不能倒。

侯友宜說，看到越南與泰國的經濟不斷蓬勃發展，台灣必須自己站穩腳步，他雖感到危機感，但有勇氣的人才知道害怕，有害怕才知道檢討自己，知道問題在哪裡，並靜下心全力以赴好好做事。

侯友宜表示，看到別人的長處就必須檢討，且多思考與學習，不然考察就白看了。此行考察銀髮族的就養值得借鏡，在產官學界對年輕人的扶植，可讓新北有更多思考。

他說，考察團也簽訂合作備忘錄，向拜訪國家說明新北市的產業優勢，及政府在招商過程可協助尋找土地與解決資金問題，藉以吸引如新加坡電競商等對投資台灣有興趣的廠商。

侯友宜說，台商其實回台投資的意願都很高，新北要如何將他們在國外拚經濟獲取的成果，引流回新北投資，需要媒介管道與更多的資源。

侯友宜

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