皇冠北海岸線公車862改716 泡湯吃海鮮搭乘首選

2019-09-25 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



喜愛到北海岸旅遊的民眾注意了，台灣好行862皇冠北海岸線自9月30日起，更改公車編號為「716皇冠北海岸線」，趁著秋天微涼之際，搭皇冠北海岸線到金山萬里泡湯住宿、品嘗當季海鮮及在地特色美食是首選，北觀處希望遊客多加利用。

交通部北觀處推動之「台灣好行-862皇冠北海岸線」，從101年開行以來，隨著路線站點及班次調整，現行駛路線為淡水捷運站至野柳地質公園，為讓旅客更容易辨認公車編號搭乘，自9月30日起，公車編號由862更改為716，但僅變更公車編號，行駛路線、停靠站點及班次無調整。

入秋天氣偏涼，出遊泡湯很舒適，「台灣好湯-溫泉美食季」各溫泉區接續推出優惠方案，北觀處推薦北海岸泡湯藝文2天1夜遊程，白沙灣旁的極北藍點，由廢棄軍營改造的全白建築，是不少文青網美喜愛拍照的熱點，可以悠閒地喝咖啡賞海景。

一代歌后鄧麗君小姐安眠的筠園，園內處處可見音樂符號，時刻播送鄧麗君小姐甜美而優雅的歌聲，背山面海，視野遼闊，放眼望去景觀優美，是不少樂迷朝聖的地方；

剛慶祝20周年紀念的朱銘美術館，有藝術創作以及相關體驗課程，適合親子同遊。萬里蟹9月進入盛產期，到北海岸各餐廳都可享用。

另外9月28日下午3點半在台北市大佳河濱公園舉行的「2019 tigerrun 5虎趴路跑」活動，當天凡至現場「台灣好行」攤位，於「北觀粉絲團」按讚加分享置頂文，即可參加轉轉樂兌換限量紀念品（皇冠北海岸線套票、泡湯券加皇冠線一日券、收納包、明信片、L夾等，共計送出138份），數量有限。