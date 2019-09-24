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點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆潮藝術也要讓阿根納造船廠亮起來，今晚試燈，幽幽燈光，令人驚豔。圖／基隆文化局...
基隆潮藝術也要讓阿根納造船廠亮起來，今晚試燈，幽幽燈光，令人驚豔。圖／基隆文化局提供
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台電在中秋夜點亮十三層遺址，基隆潮藝術也要讓阿根納造船廠亮起來，今晚試燈，幽幽燈光，同樣令人驚豔。

策展人蘇瑤華說，這是阿根納造船廠首次藝術進駐，白天有彩虹，晚上有燈光照明，他們沒有要媲美十三層，而是想在修復再利用之前，讓阿根納在這次藝術節有不一樣的展現。

最近很夯的水湳洞，台電中秋節點亮十三層遺址，阿根納造船廠活化，還有今年初營運的深澳鐵道自行車，在早年，他們全都在「水八線」上，當年為了運送礦砂到日本，扮演著重要角色，原本一一停駛，沒想到多年後，這些景點又一段段復活。

巧的是，繼十三層點亮後，阿根納也要在27日點亮，歷史建築阿根納造船廠是這次潮藝術計畫進駐亮點之一，日籍藝術家水內貴英，將在阿根納造船廠展現七彩的虹之美。傍晚則由燈光藝術家陳宗寶，利用投射燈為阿根納造船廠打亮新風貌，呈現阿根納造船廠的歷史痕跡及夜間特質。

瑞芳區龍鎮里里長林文清說，水八線最早要從1931年說起，當時金瓜石礦山株式會社為運送礦砂去日本，在水湳洞至焿子寮（現瑞濱）之間興建762公釐軌距的鐵路，俗稱五分仔車鐵路，後來延伸到八尺門阿根納造船廠那裡出口，全線叫「水八線」。

1933年，日本礦業株式會社在金瓜石山下的水湳洞山坡興建水湳洞選煉廠，也就是現在的十三層遺址，金瓜石礦區的黃金產量年年提升，到了1938年更達到近7萬兩的最高峰，當時的金瓜石被譽為亞洲第一貴金屬礦山，小小的金瓜石聚集各地來的淘金客、熱鬧非凡。

1945年台灣金銅公司接手經營水八線，分為客運、貨運或兩用班次。1960年，深澳火力發電廠動工興建，有燃煤需要，台鐵沿著水八線路基闢深澳支線，從瑞芳車站到濂洞車站，全長12.3公里，深澳火力發電廠2007年8月20日除役，支線逐段停駛荒廢。

2014年海科館啟用，深澳支線復駛至海科館，但火車必須怠速候客，產生廢氣和噪音，又被「趕」到荒廢已久的八斗子站舊址暫停，意外催生八斗子車站在2016年復駛，因八斗子車站俯視太平洋，贏得「北台灣最美車站」封號，新北市政府將美麗再延伸1.3公里，今年初深澳鐵道自行車正式營運。

金瓜石水湳洞遺址

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