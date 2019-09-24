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鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

北市77所校園夜間不開燈 民眾抱怨得「摸黑」運動

2019-09-24 18:57聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市為達到社區友善空間，共有220所學校夜間開放校園，不料台北市議員戴錫欽調閱資料發現，竟有77所學校的運動場沒有提供照明設備，導致民眾得「摸黑」運動，質疑難道校園夜間「開燈」也有「一國兩制」嗎？如果民眾摸黑運動受傷，到底誰該負責？

對此，北市府教育局長曾燦金直言，不開燈等於「為德不卒」，會再作檢討。

戴錫欽表示，各校為了響應市府訂的節能行動計畫，且未達標的學校還會被檢討，導致143所夜間開放的學校，因為節能計畫有達標，夜間就有提供照明；但另外77所學校，因為節能計畫未達標，導致夜間不敢開燈。

戴錫欽說，根據教育局統計，有提供照明設備的143所學校，平均每天來校園運動的人次高達2萬390人次；沒有提供照明設備的77所學校，每天則有7780人次運動，顯然來學校運動的人次並不低，這樣難道教育局還要以節能為由，罔顧7千多名市民的權益嗎。

戴錫欽表示，助理日前實際前往夜間沒有照明的學校會勘，發現真的是非常黑，如果民眾運動不小心因此受傷，到底誰該負責；此外，也有學校雖然有提供照明，但燈光卻有點微弱，要求一併檢討。

對此，曾燦金表示，不開燈等於「為德不卒」，且萬一發生危險，誰該負責也有爭議，會再作檢討。

台北市總計220所學校夜間開放校園，不料台北市議員戴錫欽調閱資料發現，竟有77所...
台北市總計220所學校夜間開放校園，不料台北市議員戴錫欽調閱資料發現，竟有77所學校的運動場沒有提供照明設備，導致民眾得「摸黑」運動。圖／市議員戴錫欽研究室提供
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戴錫欽教育局北市

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