北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦
台北市YouBike微笑單車成立10年，已成為不少民眾愛用的交通工具，北市交通局近來更研擬推動「微笑單車2.0計畫」，讓YouBike再升級，除將車柱輕量化，站點改採太陽能供電外，也新增電子支付等多元支付方式。交通局長陳學台今上午在議會答詢時表示，明年1月起將在公館捷運站周邊開始試辦，收集民眾使用意見。
台北市議會今上午舉行交通委員會時，有議員問到「YouBike2.0版」執行進度，陳學台回應， 初步會以小規模地區試辦，試辦計畫將在10或11月提出，預計明年1月開始，試辦3個月，地點則選在YouBike使用量較高的公館捷運站、台大校園周邊，藉以收集使用者意見，觀察還有哪些部分需要修正。
至於1.0版本與2.0版本系統互不相容的問題，陳學台表示，經研究討論後，因為車柱設計不同，新、舊版本確定無法相容，也就是說2.0版的車無法歸還到1.0版本的車柱，反之亦然；不過這並不影響持卡人借車，新、舊車款都可正常借車，僅需注意車柱的不同，而2.0版本的車體附有太陽能車機，民眾可直接使用車機完成付款。
運輸管理科長廖苑伶補充，公館捷運站2號出口單月租車次數高達3.5萬次，將在公館現有站位周邊設置2.0版車柱，未來還需觀察民眾是否適應新、舊版本車柱，看看過渡期是否會產生還車困擾。
另外陳學台指出，1.0版本的車柱因為要拉電，施工過程較複雜，限制了設站條件，現在2.0版本車柱採太陽能發電，設站成本降低，只要有設站空間就可以密集設置，提供民眾更多站點使用。
廖苑伶表示，YouBike目前北市有400處租車站，共1萬3072輛車，未來將增設至2000站，雖設站增加，不過規模也較小，要觀察這樣的方式，會不會反而使民眾借不到車。另明年3月試辦成果出爐後，微笑單車公司將在明年6月前提出申請計畫，若順利通過市府審查，有望在明年下半年正式啟用2.0計畫。
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