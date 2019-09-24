北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23 聯合報 記者郭頤╱即時報導



YouBike新、舊版本確定無法相容，也就是說2.0版的車無法歸還到1.0版的車柱，反之亦然；但不影響持卡人借車，新、舊車款都可正常借車，僅需注意車柱的不同。圖／本報資料照 分享 facebook 台北市YouBike微笑單車成立10年，已成為不少民眾愛用的交通工具，北市交通局近來更研擬推動「微笑單車2.0計畫」，讓YouBike再升級，除將車柱輕量化，站點改採太陽能供電外，也新增電子支付等多元支付方式。交通局長陳學台今上午在議會答詢時表示，明年1月起將在公館捷運站周邊開始試辦，收集民眾使用意見。

台北市議會今上午舉行交通委員會時，有議員問到「YouBike2.0版」執行進度，陳學台回應， 初步會以小規模地區試辦，試辦計畫將在10或11月提出，預計明年1月開始，試辦3個月，地點則選在YouBike使用量較高的公館捷運站、台大校園周邊，藉以收集使用者意見，觀察還有哪些部分需要修正。

至於1.0版本與2.0版本系統互不相容的問題，陳學台表示，經研究討論後，因為車柱設計不同，新、舊版本確定無法相容，也就是說2.0版的車無法歸還到1.0版本的車柱，反之亦然；不過這並不影響持卡人借車，新、舊車款都可正常借車，僅需注意車柱的不同，而2.0版本的車體附有太陽能車機，民眾可直接使用車機完成付款。

運輸管理科長廖苑伶補充，公館捷運站2號出口單月租車次數高達3.5萬次，將在公館現有站位周邊設置2.0版車柱，未來還需觀察民眾是否適應新、舊版本車柱，看看過渡期是否會產生還車困擾。

另外陳學台指出，1.0版本的車柱因為要拉電，施工過程較複雜，限制了設站條件，現在2.0版本車柱採太陽能發電，設站成本降低，只要有設站空間就可以密集設置，提供民眾更多站點使用。