無償代管16年 汐止荒廢地變小森林

2019-09-24 18:58 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區水利局的地，之前荒廢雜草叢生，而在中正社區無經費代管整理後，規劃出了生態及小森林區，植物、鳥類生態豐富。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 公有地由社區認養代管，荒廢地大變身，汐止區禮門里會呼吸的道路旁，都是水利局的地，之前荒廢雜草叢生，而在中正社區無經費代管整理後，規劃出了生態及小森林區，植物、鳥類生態豐富，成了附近居民休閒散步的好地方。

禮門里長李朝發拿出以前的照片和現況比一比，很難相信緊鄰會呼吸道路旁的小森林步道區是同一個地方，十幾年前整片地都是雜草環境髒亂，所以，當時中正社區出面認養代管。

李朝發說，小森林區這裡，因為這裡比較陰暗，種花難照顧也難活，所以，在代管後種了樹，也做了步道，小森林區可不是短時間形成的，照片中也可以看到原本小樹經過社區及鄰里志工呵護下，才生長成現在的綠樹成蔭。

真的很不容易，大樹最怕颱風，樹一倒又捨不得砍掉，一群七八十歲的老志工就來扶正做支架，認養範圍從基隆河步道開始，前段則是生態區，裡頭有生態池栽種蓮花、荷花，旁邊也有許多植物，鳥類生態尤其豐富，採訪當下就有夜鷺出現，但這對禮門里早就習以為常，因為，夜鷺還在這裡築巢佇足，休閒環境好受到民眾肯定。

無經費代管、無條件歸還，市府水利地在社區、里長及默默付出的志工，16年的經營下，髒亂地大變身，成了附近居民休閒散步的好地方。