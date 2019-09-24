路狹救護車難進出 金山公所拓寬完成

2019-09-24 19:00 觀天下 記者廖品涵／金山報導



經金山區公所溝通協調下，金山區永興里一條不到一公尺道路現在路幅寬2.5公尺，也拓寬了需要就醫民眾的救命道路。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山區永興里有一條不到一公尺的側溝加蓋通行道路，17年來都無解，五戶人家生病救護車無法進入。經金山區公所溝通協調下，道路完成拓寬，現在路幅寬2.5公尺，小客車、救護車進出沒有障礙，也拓寬了需要就醫民眾的救命道路。

當地居民說，多年前跳石聯絡道路因為地主收回使用，裡頭的五戶人家出入都仰賴不到一公尺的側溝加蓋通行，歷經17年都無解的道路問題，家人生病救護車無法進入，而想要回家走完最後一程的長輩無法回家造成許多遺憾，近來終於傳出在金山公所與各局處溝通協調下，道路拓寬的好消息，真的相當感謝公所與里長的幫忙。

永興里長許瑞林說，現在裡面的五戶住戶，不光是外出困難，還有小兒麻痺患者以及需要定期洗腎的民眾，實在需要一條車輛可以通行的救命道路，如今這條道路經歷多位鄉長、區長都無解的難題終於拓寬，相當感謝區公所不放棄的努力。

金山區長陳國欽表示，多年來公所持續爭取下，一旁國有地撥用，並申請水土保持計畫審核及農地變更使用，終於在今年5月這條原有1公尺寬的道路開始施工，如今長58公尺、寬2.5公尺的道路終於完工，現在車輛可以順利通行，讓民眾出入活動更便捷，拓寬了就醫道路，也為需要的民眾爭取更多的救命時間。