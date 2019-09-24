台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



由台北市牛肉麵交流發展協會舉辦的台北牛肉麵饗味國際大評比結果，今天由台北市長柯文哲公布，入圍的56家牛肉麵店家經6名國內外評審「盲測」品嘗後，確定由2012年的雙料冠軍「皇家傳承」以「雙寶牛肉麵」再度奪冠；亞軍則為「台灣一品」的「番茄牛肉麵」、季軍為「牛將軍小吃店」的「紅燒牛肉麵」。

今天決賽評審邀請走訪世界國際廚藝競賽擔任評審的司宛春擔任評審長、「阿發師」施建發擔任副評審長，還有名廚黃景龍、美食家連愛卿、法籍與俄籍老饕一同「盲測」選出美味牛肉麵；而各店家也在市府擺出數十道參賽牛肉麵，令人垂涎。

除了前三名之外，評審團也選出10家優選店家，包含天下三絕、下河幫麻辣牛肉麵、總裁牛肉麵、政武牛肉麵、立祥公寓精緻麵食、台北凱達大飯店、曾蒙牛職人麵舖、白金花園酒店、老董牛肉麵、台北福華大飯店麗香苑餐廳。

施建發說，牛肉麵評選著重在湯頭、麵條及牛肉，今年各家創意略顯不足，評分反而著重在調理與用料功夫，不少作品的湯頭可能因比賽場地不是熟悉的廚房，導致有冷了又加熱、湯汁蒸散等情況，味道有些腥味或太鹹；但獲得前3名及10名優選的13家店家牛肉麵則無這些缺點。

皇家傳承第二代老闆陳家斌表示，他23歲退伍後開始向父親學廚藝、繼承家業，如今已17年，希望讓牛肉麵等傳統美味永久傳承；這次參賽的雙寶牛肉麵的牛肉採用牛腱心跟牛肋條，湯頭則是牛大骨花3天熬製，因對手店家不少都是老店，在激烈競爭下，能獲評審肯定覺得很開心。

台灣一品老闆崔永平則說，參賽的蕃茄牛肉麵口味介於紅燒和清燉間，採用牛番茄與黑柿番依特定比例調理而成，主打養生健康的飲食風格。