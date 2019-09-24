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新北今年上半年交通事故119死 65歲長者占30%最多

2019-09-24 16:51聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市交通局與社會局今在9月道安會報中提出「108年上半年肇事防制分析」及「高齡者交通安全宣導執行成果」，其中65歲以上年長者交通事故死亡人數36人、占30%最多。新北市副市長陳純敬主持會議，要求各區公所及警察分局協助加強宣導及執法，以減少事故傷亡，提升道路交通安全。

交通局交安科長林昭賢表示，根據新北市108年上半年交通事故統計數據，30日內死亡人數今年累計119人，比去年同期增3人，其中65歲以上年長者交通事故死亡人數36人、占30%，又以機車死亡及行人死亡各為15 人、占42%。另外，機車事故死亡人數71人，較去年同期增加5人，而年齡族群為17歲以下增加4人，以及65歲以上增加3人，增加幅度較大。

社會局老人福利科長林妏燕指出，高齡者大都以機車與步行為主，且發生機車事故常因「未依規定讓車」及「未注意車前狀況」，因此跨局處針對高齡者的交通安全需求整體規畫，包括在公共托老中心、社區照顧關懷據點及松年大學等辦理高齡者交通安全宣導。

林妏燕說，2年來共培訓107名「路老師」在社區或團體中宣導，甚至借用台語歌曲「等一下呢！」編動健康，提醒長輩在過馬路時要注意停、看、聽，宣導112場，有8960人次參加，希望藉此降低高齡者交通事故率。

交通局表示，後續道安工作小組亦將針對年輕及年長機車族群，以及年長者行的安全和酒駕違規加強教育宣導、工程及執法等三管齊下，減少事故傷亡，並提升道路交通安全。

社會局2年來共培訓107名「路老師」在社區或團體中宣導，提醒長輩在過馬路時要注意...
社會局2年來共培訓107名「路老師」在社區或團體中宣導，提醒長輩在過馬路時要注意停、看、聽。圖／新北市交通局提供
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交通局統計，新北市108年上半年交通事故，30日內死亡人數今年累計119人，比去...
交通局統計，新北市108年上半年交通事故，30日內死亡人數今年累計119人，比去年同期增3人，其中65歲以上年長者交通事故死亡人數36人、占30%最多。圖／新北市交通局提供
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