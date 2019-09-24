悠遊卡電子支付6個月內全殲對手？ 北市議員質疑柯文哲跳票

2019-09-24 16:14 聯合報 記者郭頤╱即時報導



為搶攻電子支付戰場，悠遊卡公司近幾個月積極建構電支平台，預計年底前上線，不過台北市議員徐弘庭上午在議會交通委員會中指出，市長柯文哲5月時在議會說悠遊卡電支「可以在6個月內全殲對手」，如今過了4個多月，系統還在建構，也還沒上線，讓他懷疑11月底前是否有辦法達到柯所說的「全殲對手」，質疑柯承諾跳票。

徐弘庭說，5月29日他在議會質詢柯文哲時，指出悠遊卡在電支方面發展太慢，柯回覆「6個月內全殲對手」，因此他今天詢問11月29日前悠遊卡電支能否上線？悠遊卡公司董事長陳亭如回應，目前還在努力開發系統，10月開始進行測試，預計12月左右上線。徐質疑，「所以市長跳票？6個月內全殲對手？結果連上線都還沒上線，怎麼殲滅對手？」，對此他表達譴責。

徐弘庭建議，便利性和交通應用是悠遊卡公司成功的主因，電支如果走太遠，便利性不一定可以贏過對手，所以當他看到悠遊卡電支還要結合支付理財申購基金、保險時，他認為保險購買頂多就是YouBike的保險，「但誰會用悠遊卡買保險基金，為免走得太遠」。

徐弘庭表示，悠遊卡已經錯過電支市場的關鍵黃金時段，一些核心支持者逐漸流失，現在應先穩住基本盤，不該貿然往外走，否則恐怕死得更快。

他建議，悠遊卡公司在業務內、業務外投資應盡量保守，貿然接觸已成熟發展的電支市場是很危險的，因為其他對手都有大筆行銷費用，「那悠遊卡拿什麼來行銷？難道拿市民的錢來行銷，再回饋市民？這個模式不太對」。

談到悠遊卡電支進度，陳亭如說，目前就是全力發展，因為2月才拿到電支執照，系統設計跟招標的時程非常趕，希望在年底前可以完成上線，而現在系統大概開發一半，期望10月開始測試，已經用最快速度在努力，以符合各方期待。

陳亭如表示，12月一定會開始跟大家分享悠遊卡電支的主要亮點、功能。至於柯說的「6個月內全殲對手」，她說，就她解讀市長應是指上線後6個月內可以殲滅敵軍，畢竟系統還在開發階段，理論上上線後6個月內殲滅敵軍也應是一個合理的期待，但那就是市長說話的風格，目前就是全力拚上線，並在6個月後繳出漂亮成績單。