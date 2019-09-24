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打擊校園電子煙 北市將訂行政命令與自治條例

2019-09-24 16:08聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

電子煙目前無法可管，甚至不受菸害防制法規範，台北市教育局衛生局今天下午召開跨局處會議，決議未來將由衛生局訂定自治條例草案，另由教育局訂定行政命令，規範校園電子煙；自治條例草案預計籌備1年以上，行政命令約4個月後出爐。

台北市議會昨日進行教育部門質詢，議員陳建銘指出，電子煙也入侵校園，學校雖然禁菸，電子煙不像傳統香菸，校規無法確實禁止。

台北市教育局主秘陳素慧表示，下午會議決議教育局要訂定台北市高級中等以下學校電子煙禁用的實施要點，屬於行政命令，讓學校訂定校規時有所依歸，目前校園周邊皆禁菸，但電子煙近年興起，在高中職校園被查獲件數有增加趨勢，以高中職為例，107年共62件，但今年到8月止已多達130餘件，成倍數成長。

陳素慧指出，目前國小未查獲電子煙，國中則約10件，行政命令要先在局務會議通過，再到市政會議，教育局盼在4個月內完成。

不過，罰則部份，則要由衛生局制訂。衛生局健康管理科長林夢蕙表示，自治條例草案部分會參考中央的法條和新竹市的自治條例，罰則都要再經過法務、醫療、衛生相關人員再討論，就過往經驗，縣市的自治條例制訂大概都需要1年以上。

陳素慧強調，目前校園反映，電子煙產品太多元，在教學現場很難判定，學務創新人力與教官很難辨別，但未來有行政命令之後，仍以勸說、導正學生行為為主。

電子煙目前無法可管，甚至不受菸害防制法規範，台北市教育局與衛生局今天下午召開跨局...
電子煙目前無法可管，甚至不受菸害防制法規範，台北市教育局與衛生局今天下午召開跨局處會議，決議未來將由衛生局訂定自治條例草案。圖／報系資料照
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衛生局教育局北市

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