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翁章梁兌現不老社區政見 活力不老運動健康操上路

2019-09-24 15:56聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長翁章梁（左）指示衛生局針對老中青設計全方位「活力不老運動健康操」，自己先...
嘉義縣長翁章梁（左）指示衛生局針對老中青設計全方位「活力不老運動健康操」，自己先跟老師舞步和音樂初試蹄聲。圖／縣府提供
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重陽節將近，運動是保持身體健康最簡單、最有效的方法，嘉義縣長翁章梁為兌現不老社區政見，照顧縣民健康，指示衛生局針對老中青設計全方位「活力不老運動健康操」，10月1日起每天上午7點在世新和大揚電視台播出。

翁章梁今天驗收健康操，自己先來上一段，跟著老師舞步和音樂初試蹄聲，翁章梁說，健康操將全面推展至社區、校園、機關、團體和長照據點，鼓勵大家一起動起來，「動來動去呷嘎百二」。

健康操是全身運動，全身上下都到了不同鍜鍊，對調理身體有很好的作用，當身體得到一定能量的運動之後，對改善睡眠品質也有幫助，尤其手、腳等部分都動起來，可以放鬆身心，讓人更加長壽。

活力不老運動健康操重點，是動到了每個部分關節，可增加肌力、心肺功能和平衡感，活化腦細胞。健康操一套3分鐘，可以消耗熱量30卡，建議長輩每次跳三輪，上下午各一次15分鐘，就可以達到1天的運動量。

嘉縣老人人口比例全國居冠，為延緩老人失智，縮短晚年接受他人照顧時間，活動健康，更有尊嚴，翁章梁就任提出「呷食」和「運動」兩大影響老人健康關鍵因素，希望藉活動假牙補助、專業營養師至老人食堂和長照據點輔導餐飲，設計全民健康操等方式，守護老人家的身體健康。

翁章梁「不老社區」政見，有社區自主、安心照護、活力樂齡及敬老不減等4大亮點，讓老人活得健康、尊嚴。

嘉義縣長翁章梁（左）驗收健康操，自己先來上一段，跟著老師舞步和音樂初試蹄聲。圖／...
嘉義縣長翁章梁（左）驗收健康操，自己先來上一段，跟著老師舞步和音樂初試蹄聲。圖／縣府提供
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嘉義縣長翁章梁指示衛生局針對老中青設計全方位「活力不老運動健康操」。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁指示衛生局針對老中青設計全方位「活力不老運動健康操」。圖／縣府提供
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