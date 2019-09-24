新北役男溫馨關懷 獨居榮民感動淚水在眼眶打轉

2019-09-24 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



有醫學背景的役男孟令宸（右）向93歲榮民趙良珽（中）保健宣導，用實際行動關懷與鼓勵榮民。圖／新北市民政局提供 分享 facebook 新北市府9月「敬軍愛師月」活動進入最後一周，新北市民政局及新北榮民服務處今前往中、永和地區關懷獨居榮民，除了協助居家清潔並致贈生活用品外，有醫療背景的役男也提供保健宣導，陪伴獨居榮民話家常。

民政局用實際行動向榮民老英雄致敬，，在新北各區陸續舉辦「獨居老人居家關懷及環境清潔活動」，並安排替代役男參與服務，今年首次與新北榮民服務處的榮欣志工合作，一同關懷獨居榮民並贈送生活必需品及營養品，感謝榮民老前輩為國奉獻畢生青春歲月。

新北市榮民服務處林火土處長表示，為加強照顧榮民，會依據不同身體狀況的獨居榮民，安排每3天或14天進行定期訪視關懷，這次與市府合作，透過役男的居家清潔服務與保健宣導，讓勞苦功高的榮民們倍感溫暖。

其中，住在永和、高齡94歲、祖籍浙江的榮民劉忠正是少尉退役，平時生活雖可自理，但家中物品因不捨丟棄，堆積器物影響生活品質，經役男們協助環境打掃、消毒，整理出舒適的生活環境後，讓他開心地頻頻道謝。

另一名中和93歲獨居的趙良珽是中校退役，役男們捲起袖子從客廳、廚房等開始打掃，清除不少囤積已久的廢棄物，整潔後的環境讓趙伯伯感受到煥然一新的居家環境，甚至感動到眼淚在眼眶打轉，差點落淚。

畢業於中國醫藥大學的役男孟令宸表示，相當開心能為獨居榮民服務，雖然只是簡單的打掃及陪伴，但看見老人家臉上洋溢的笑容，能感受到「施比受更有福」的真諦，也發揮役男的四大信念「愛心、服務、責任、紀律」。