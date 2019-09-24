新北重陽禮金照發放 57萬人總額近10億

2019-09-24 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



下月重陽節，新北市政府今宣布維持致贈重陽敬老禮金，本月25日陸續匯款轉帳，28日起現金發放，設籍新北市在10月滿65歲，且持續設籍滿6個月，重陽節節（10月28日）前1個月仍持續在籍長者均可獲得，預計有近57萬人，總金額約9億7000多萬。

社會局表示，禮金發放依長者意願可選擇匯款轉帳或現金領取，匯款轉帳超過35萬以上，約占62%；現金領取有約21萬人，約占38%。11月1日起在各區公所補發至12月15日止，12月16日至12月31日市府社會局最後補發，逾期不受理。

「老人是我們的寶」市長侯友宜表示，新北市預算雖不比台北市寬裕，仍堅持致贈重陽禮金。今年重陽敬老禮金發放金額如同往年，65歲至79歲1500元；80歲至89歲2000元；90歲至99歲5000元；百歲（含）以上人瑞致贈1萬元。

今年全市百歲以上人瑞有610位，市府將代贈總統府敬老狀及衛福部金鎖片，99歲長者加贈金箔畫。