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北市YouBike微笑單車改版 擬109年1月試辦

2019-09-24 15:32中央社 台北24日電

北市政府擬推YouBike微笑單車2.0版計畫，包含站點可增至2000站等。交通局長陳學台在議會答詢時說，預定明年1月將在公館捷運站旁試辦，2.0版可在車體刷卡借車。

台北市議會交通委員會今天召開會議，陳學台等官員列席報告、答詢。

有議員詢問關於微笑單車2.0版執行狀況。陳學台答詢時說，新、舊系統無法相容，已告知捷安特公司在10月、11月提出示範計畫，預定明年1月起，先試辦3個月，地點初步選定在使用量較高的公館捷運站旁。

他指出，就算新、舊系統目前無法相容，但不會影響持卡人借車狀況，還是能借用新、舊車款，但要注意停車柱的不同，且微笑單車2.0版的控制器面板將設在單車車體上，除可減少停車柱設置狀況，也方便騎乘者借車。

YouBike微笑單車上路至今約10年，交通局去年和捷安特續約，並規劃推動微笑單車2.0計畫。交通局今年5月赴議會報告時提及，2.0版車輛外觀為珍珠白搭黃色，並新增電子支付，停車柱體輕量化，且採太陽能供電，目前全市站點400站將可增至2000站，車輛數維持約1萬3000輛。

交通局指出，過去設微笑單車站體需要電力，而施工時間約2至3個月，且設站腹地也受限，2.0版規劃太陽能供電，讓停車柱體更輕量化，間接減少設站限制，像可設在民眾住家旁的轉角空間，讓市民更方便借用騎乘。

捷運北市YouBike

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