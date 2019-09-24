新北觀光局：購物團漸沒落 體驗遊程漸崛起

2019-09-24 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市府觀旅局今宣布九份平溪一日遊獲KKday今年前8個月旅遊票券銷售第1名，觀旅局指旅遊型態改變，團進團出購物旅遊方式比例不斷下降，強調體驗文化、在地生活、獨特旅遊經驗與客製化活動型態的自由行卻不斷提升。

據交通部觀光局107 年國人旅遊狀況調查，國內旅遊團體的比率為13.6%，個人旅遊86.4%，其中89%旅客自行規畫行程，參加旅行社套裝旅遊僅占1.4%。來台旅客消費動向調查報告也顯示外國觀光客來台78％以上自行規畫行程，請旅行社安排或代訂機加酒40.04%，純自由行則有38.08%。

觀旅局表示，觀光客更自主安排行程，也常透過社群分享體驗心得，新北擁有諸多特色小鎮與遊程，也獲許多國內外觀光客的青睞。

觀旅局長張其強表示，新北市除九份與平溪，北海岸還有諸多熱門景點吸引國內外遊客到訪，「青春山海線」和「淡蘭古道」持續在既有景點中開發新體驗，也增加新特色景點，包括夜訪水金九、水湳洞13層、漁村船遊漁食、深澳鐵道自行車、河海音樂季等等。