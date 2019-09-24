北市補助表演團體禁粗口 林穎孟酸：海角七號不能播了

2019-09-24 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨台北市議員游淑慧、羅智強昨在教育部門質詢時要求，針對有補助的表演團體，應明訂不得有違反善良風俗、仇恨和意識形態的演出，備詢的文化局長蔡宗雄和觀傳局長劉奕霆均表示「可以、沒有問題。」；不過市長柯文哲卻說，那髒話怎麼定義，除非公布清單，不然怎麼定義。

對此，時代力量市議員林穎孟今在臉書上質疑，現在是回到戒嚴了？還是在模仿中國限娛令？這是非常有問題的提議。

林穎孟表示，「標案」怎麼可能跟「補助」混在一起談？「違反善良風俗」與「辱罵特定政治立場」又是多麼大的帽子，如果是這樣子，曾經帶起台灣電影新一波蓬勃發展的《海角七號》，一開頭「操你媽的台北」，這夠「違反善良風俗」吧？這種電影未來都不能補助了，而且還不能賣票。

林穎孟還舉例，近期火紅的《返校》，文化局有補助，但內容被許多韓粉怒吼妖魔化中國國民黨，這夠「辱罵特定政治立場」吧？未來類似電影也不能補助了，而且還不能賣票，更不用說本來就具有對保守政治社會批判精神的搖滾、嘻哈，看看國外多少創作在罵政府、罵種族歧視者、罵反同、罵政治人物。

林穎孟表示，表演誇張、脫衣服、做奇怪姿勢，違反各種特定政治立場、違反各種「善良風俗」，然而，這正是此類音樂文化的DNA，這正是百花盛開的音樂文化，也是民主國家值得驕傲之處，這些充滿實驗性和批判力的音樂人多是從非主流的獨立音樂起家，而音樂祭正是獨立音樂的搖籃。