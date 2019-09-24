新北動保微電影及詞曲創作獎徵件中 獎金總額高達27萬
新北市動保處特從9月25日起舉辦動物保護微電影及詞曲創作比賽，徵件時間至11月25日止，希望結合新北市動物保護政策及生命教育，鼓勵民眾投入微電影及音樂創作，宣導「認養不棄養」的觀念，透過微電影及音樂譜曲的呈現，讓民眾印象深刻。
動保處表示，希望參與民眾能深入了解市府在動物保護上做的努力與政策，並將其融入創作。徵件時間為期2個月，總獎金高達新台幣26萬元整，得獎者及民眾網路人氣票選活動前3名皆有獎金，徵件相關辦法公布在動保處官方網站。
動保處表示，微電影創作評分標準分為故事結構性及主題性、創意設計及文化內涵、影音效果技術、人氣票選；詞曲創作以歌詞主題、旋律表現、作品詮釋、人氣票選。希望透過微電影及詞曲傳遞愛，讓更多民眾了解、看見和聽見毛寶貝生命與良善，也在創作過程中，將動物保護觀念傳遞出去。
農業局長李玟表示，新北市是動物友善城市，關心毛寶貝身心靈健康與動物福利，尤其是動物之家毛寶貝，希望藉由新北市動物保護微電影創作、詞曲創作比賽傳遞更多生命的感動，藉著微電影及音樂的力量，讓民眾發揮更多愛心，支持「認養不棄養-給牠一個溫暖的家」讓動物之家毛寶貝都能擁有一個幸福歸宿。
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