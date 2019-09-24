新北動保微電影及詞曲創作獎徵件中 獎金總額高達27萬

2019-09-24 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



動保處表示，希望動物保護微電影及詞曲創作比賽結合新北市動物保護政策及生命教育，鼓勵民眾投入微電影及音樂創作，宣導「認養不棄養」的觀念。圖／新北市動保處提供 分享 facebook 新北市動保處特從9月25日起舉辦動物保護微電影及詞曲創作比賽，徵件時間至11月25日止，希望結合新北市動物保護政策及生命教育，鼓勵民眾投入微電影及音樂創作，宣導「認養不棄養」的觀念，透過微電影及音樂譜曲的呈現，讓民眾印象深刻。

動保處表示，希望參與民眾能深入了解市府在動物保護上做的努力與政策，並將其融入創作。徵件時間為期2個月，總獎金高達新台幣26萬元整，得獎者及民眾網路人氣票選活動前3名皆有獎金，徵件相關辦法公布在動保處官方網站。

動保處表示，微電影創作評分標準分為故事結構性及主題性、創意設計及文化內涵、影音效果技術、人氣票選；詞曲創作以歌詞主題、旋律表現、作品詮釋、人氣票選。希望透過微電影及詞曲傳遞愛，讓更多民眾了解、看見和聽見毛寶貝生命與良善，也在創作過程中，將動物保護觀念傳遞出去。