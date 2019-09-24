停辦1年卻遷入歇業幼兒園招51生 汐止私幼遭罰6萬

2019-09-24 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市汐止私立成長幼兒園竟在停業1年間，未再立案狀態下，搬到茄苳路上、前年歇業的私立佳興幼兒園場址，逕自招收51名學童；新北市教育局祭出最輕罰裁處6萬元，該幼兒園曝光後目前停業。

據新北市教育局資料，「社團法人台北市親子成長協會附設新北市私立成長幼兒園」在今年7月11日申請停辦，期間從今年7月31日至明年7月31日止。卻有民眾8月舉報，成長幼兒園從汐止湖前街（水蓮山莊）私自搬到茄苳路上已於2017年8月1日歇業的私立佳興幼兒園場址，且有招生行為。

教育局表示，接獲民眾舉報，派員在8月21日進行稽查後，發現確實有未立案場址招收幼生的行為，包含收托2至6歲幼兒38名及國小階段學生13名。

依幼兒照顧法第45條第1項第1款規定，未經許可設立即招收幼兒進行教保服務，可處負責人或行為人6萬元以上30萬元以下罰鍰，不過教育局在9月4日裁處6萬元。