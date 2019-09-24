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停辦1年卻遷入歇業幼兒園招51生 汐止私幼遭罰6萬

2019-09-24 12:00聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市汐止私立成長幼兒園竟在停業1年間，未再立案狀態下，搬到茄苳路上、前年歇業的私立佳興幼兒園場址，逕自招收51名學童；新北市教育局祭出最輕罰裁處6萬元，該幼兒園曝光後目前停業。

據新北市教育局資料，「社團法人台北市親子成長協會附設新北市私立成長幼兒園」在今年7月11日申請停辦，期間從今年7月31日至明年7月31日止。卻有民眾8月舉報，成長幼兒園從汐止湖前街（水蓮山莊）私自搬到茄苳路上已於2017年8月1日歇業的私立佳興幼兒園場址，且有招生行為。

教育局表示，接獲民眾舉報，派員在8月21日進行稽查後，發現確實有未立案場址招收幼生的行為，包含收托2至6歲幼兒38名及國小階段學生13名。

依幼兒照顧法第45條第1項第1款規定，未經許可設立即招收幼兒進行教保服務，可處負責人或行為人6萬元以上30萬元以下罰鍰，不過教育局在9月4日裁處6萬元。

另有網友質疑教育局，在新北市幼兒教育資源網上，找不到成長幼兒園裁罰資訊公告，教育局表示，未立案幼兒園違法招生的公告是依幼照法第45條規定，應公布場所地址及負責人或行為人的姓名，未來將整合未立案及立案違規資訊在同一區域呈現，以方便家長查詢。

原位於新北市汐止湖前街（水蓮山莊）的私立成長幼兒園竟在停業1年間，未再立案狀態下...
原位於新北市汐止湖前街（水蓮山莊）的私立成長幼兒園竟在停業1年間，未再立案狀態下，搬到茄苳路上、前年歇業的私立佳興幼兒園場址，逕自招收51名學童。圖／教育局提供
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社團法人台北市親子成長協會附設新北市私立成長幼兒園原是一家強調人本、大自然教學的...
社團法人台北市親子成長協會附設新北市私立成長幼兒園原是一家強調人本、大自然教學的幼兒園，今年申請停辦1年。圖／取自成長幼兒園官網
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原位於新北市汐止湖前街（水蓮山莊）的私立成長幼兒園竟在停業1年間，未再立案狀態下...
原位於新北市汐止湖前街（水蓮山莊）的私立成長幼兒園竟在停業1年間，未再立案狀態下，搬到茄苳路上、前年歇業的私立佳興幼兒園場址，逕自招收51名學童。圖／截取自Google Map
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原位於新北市汐止湖前街（水蓮山莊）的私立成長幼兒園竟在停業1年間，未再立案狀態下...
原位於新北市汐止湖前街（水蓮山莊）的私立成長幼兒園竟在停業1年間，未再立案狀態下，搬到茄苳路上、前年歇業的私立佳興幼兒園場址，逕自招收51名學童。圖／截取自Google Map
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