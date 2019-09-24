好掉漆！北市府推「台北伴手禮」多年 民眾一問三不知

2019-09-24 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市府推「台北伴手禮」多年，不過卻有不少民眾依舊不知道台北伴手禮到底有哪些。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 北市府推「台北伴手禮」多年，不過卻有不少民眾依舊不知道台北伴手禮到底有哪些。台北市議員王鴻薇表示，北市府為了推廣台北伴手禮，總計花了300多萬元補助烘焙美食展等活動，不過實際上，除了鳳梨酥外，民眾大多都不知道台北市還有哪些伴手禮，痛批觀傳局根行銷根本有問題，完全失敗。

實際上，台北市政府力推的伴手禮，除了鳳梨酥外，還有牛軋糖結合馬卡龍的「台北甜心」，以及外表中式餅皮的「漢餅」。不過王鴻薇辦公室助理日前實際接訪，發現大多數民眾都不知道，且僅回答得出鳳梨酥。

王鴻薇表示，近五年來北市府為了推廣台北伴手禮，總共花了300萬元，先後補助台北烘焙美食展、台北手信生活節、台灣國際烘焙暨設備展等活動，甚至就連台北市長柯文哲都曾參加過上述活動，還說要好好推廣「台北甜心」。

王鴻薇質疑，無論是台北市民，還是外縣市的旅客，幾乎都沒有人知道「台北甜心」是什麼？也鮮少人知道何謂「漢餅」，甚至連聽都沒有聽過，甚至台北車站、松山機場等這些旅客必經、較常購入伴手禮的地點，也沒有找到台北甜心的身影。

王鴻薇痛批，台北市推廣伴手禮多年，如今看來，除了鳳梨酥外，台北市政府設定的伴手禮幾乎無人知曉，根本就是一大諷刺。