種菜也能拿獎金 北市田園城市競賽月底截止報名

2019-09-24 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



鼓勵民眾在市區種菜、修身養性，台北市推動「田園城市」政策，台北市公園處今天表示，今年度的建置成果競賽報名截止日將近，競賽分為團體賽、個人賽及企業表揚三大賽制，呼籲各經營團隊、蔬果裝飾巧手，快抓緊時間報名，爭取豐碩的獎勵。

台北市公園處長陳榮興表示，台北市田園基地各具特色，由多樣化的基地點綴市容，並達到景觀、生態等多方面的效益，為鼓勵各個基地經營團隊，北市府特舉辦建置成果競賽，將快樂農園與綠屋頂分組評分，由整體景觀設計特色、環境友善性及永續性、創新與創意、社會公益回饋等4項指標評分選出獲勝基地。

公園處指出，這次競賽除總體評比獎項外，也增加許多特色獎項名額，除了經營具特色田園基地的鄰里社區與公家機關可以報名參賽，經營優良田園基地的企業單位也能參與。

公園處園藝科長楊國瑜表示，這次競賽個人賽相當趣味，在藝術層面充分發揮蔬果的價值，市民們除可運用食材設計盆景外，還可利用食材作畫，運用蔬果拼湊畫作，讓市民除了耕種外，可以其他方式參與田園城市，多元化地展現田園成果。