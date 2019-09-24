親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

菜漲抓菜蟲，屋漲不抓囤屋者？囤房稅該怎做

種菜也能拿獎金 北市田園城市競賽月底截止報名

2019-09-24 10:42聯合報 記者張世杰╱即時報導

鼓勵民眾在市區種菜、修身養性，台北市推動「田園城市」政策，台北市公園處今天表示，今年度的建置成果競賽報名截止日將近，競賽分為團體賽、個人賽及企業表揚三大賽制，呼籲各經營團隊、蔬果裝飾巧手，快抓緊時間報名，爭取豐碩的獎勵。

台北市公園處長陳榮興表示，台北市田園基地各具特色，由多樣化的基地點綴市容，並達到景觀、生態等多方面的效益，為鼓勵各個基地經營團隊，北市府特舉辦建置成果競賽，將快樂農園與綠屋頂分組評分，由整體景觀設計特色、環境友善性及永續性、創新與創意、社會公益回饋等4項指標評分選出獲勝基地。

公園處指出，這次競賽除總體評比獎項外，也增加許多特色獎項名額，除了經營具特色田園基地的鄰里社區與公家機關可以報名參賽，經營優良田園基地的企業單位也能參與。

公園處園藝科長楊國瑜表示，這次競賽個人賽相當趣味，在藝術層面充分發揮蔬果的價值，市民們除可運用食材設計盆景外，還可利用食材作畫，運用蔬果拼湊畫作，讓市民除了耕種外，可以其他方式參與田園城市，多元化地展現田園成果。

公園處補充，這次競賽報名截止日為9月30日，為了爭取榮耀，爭取最高為3萬元的獎金，呼籲民眾速速報名，本次競賽獲獎名單將於11月於田園銀行網路平台「最新訊息」欄公布，更多相關競賽訊息可至「田園銀行網路平台」查詢。

鼓勵民眾在市區種菜、修身養性，台北市推動「田園城市」政策，台北市公園處今天表示，...
鼓勵民眾在市區種菜、修身養性，台北市推動「田園城市」政策，台北市公園處今天表示，今年度的建置成果競賽報名截止日將近，競賽分為團體賽、個人賽及企業表揚三大賽制。圖／台北市公園處提供
分享

北市

相關新聞

好掉漆！北市府推「台北伴手禮」多年 民眾一問三不知

2019-09-24 10:43

天涼好個秋 金山泡湯別忘到獅頭山、水尾欣賞金花石蒜

2019-09-24 07:07

士林夜市水果攤坑遊客 北市要稽查到消失

2019-09-23 23:57

北市食材登錄增拉麵、市場小吃 一蘭也上線

2019-09-23 23:49

50年老屋 西門日新威秀 擬改建新大樓

2019-09-23 23:18

日新威秀改建異見多 擬辦說明會

2019-09-23 23:16

大港開唱飆髒話惹議 北市表演補助增禁令

2019-09-23 23:13

里長大小聲／北捷直達新北投 陳章生促克服噪音重測

2019-09-23 23:02

仁愛之家園遊會 29年不間斷

2019-09-23 22:46

里長大小聲／林碧霞致力衛生 特優里長

2019-09-23 22:40

塭仔圳都計說明會 自救會抗議

2019-09-23 22:34

訪儒鴻越南廠 侯友宜：台商打拚讓台灣更好

2019-09-23 22:32

新北「里長奧笑連」 記錄里內大小事獲觀眾票選獎

2019-09-23 20:02

石碇兩公廁重新翻新 遊客好感度躍升

2019-09-23 19:09

飆車事故頻傳 汐萬路要加入科技執法

2019-09-23 19:08

汐止招商街沒公車 地方盼設youbike站

2019-09-23 19:07

關懷蘆洲邊緣戶 議員結合社團發300份物資

2019-09-23 19:06

萬里月老牽姻緣 31位女老師尋找幸福

2019-09-23 19:05

申請要快！新北租屋補助周五截止 11月底核發補助

2019-09-23 17:31

建弘書局45載拉下鐵門 創辦人：正面迎網路世代

2019-09-23 17:16

北市罰坑客水果攤1200元 朱學恒：坑1.5個遊客就賺回

2019-09-23 16:56

士林夜市又傳水果攤坑客 鄧家基怒要官員「抄」掉攤販

2019-09-23 16:35

「大港開唱」飆髒話後遺症 北市文化團體表演增禁令

2019-09-23 15:42

陳致遠當關主！戰鬥陀螺球星PK賽 打造汐止棒球重鎮

2019-09-23 15:27

汐止「大麥克風」換裝 星光橋全新夜間光雕超炫麗

2019-09-23 14:19

考古外交！ 十三行博物館赴韓締結姊妹館

2019-09-23 14:11

士林夜市水果攤坑客 消保自治條例恐罰不到

2019-09-23 14:02

連續29年新北仁愛之家辦園遊會 讓長輩回味逛街樂趣

2019-09-23 14:00

搭「開箱」風！ 北市動物園保育員不好當 武藝樣樣精通

2019-09-23 12:33

2019教育創新國際論壇 美教育專家用AI培育孩子

2019-09-23 12:04

塭仔圳都市計畫說明會 自救會前往抗議

2019-09-23 11:38

黃國昌爆議員撐腰、違建免拆 柯文哲：我們會深自檢討

2019-09-23 11:06
看更多

熱門文章

士林夜市又傳水果攤坑客 鄧家基怒要官員「抄」掉攤販

2019-09-23 16:35

台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56

綠軍修理韓國瑜批6點半下班太早 結果卻害到自己人

2019-09-23 17:41

台南雙胞胎氣爆意外善款竟然這麼多 里長：別再捐了

2019-09-23 13:12

真扯！民眾棄養雞鵝 八德埤塘公園連天竺鼠都有人放生

2019-09-23 16:35

影／高市議員質疑挖石油預算編在哪 韓國瑜：挖石油是誰講的？

2019-09-23 15:02

飆車事故頻傳 汐萬路要加入科技執法

2019-09-23 19:08

彰化縣西濱快最後1哩路完工 25日芳苑大城段有交管

2019-09-23 21:14

沒說過市府要挖石油 韓國瑜澄清是說這些前提下

2019-09-23 21:24

「大港開唱」飆髒話後遺症 北市文化團體表演增禁令

2019-09-23 15:42

韓國瑜遭批未編挖石油預算 藍委：早就編列好幾年！

2019-09-23 22:12

「文化局不是政治提款機」 高雄現任局長開槓前局長

2019-09-23 14:30

吳柏羲請調刑事局 牽動中市兩線三警官6人異動

2019-09-23 12:06

北市罰坑客水果攤1200元 朱學恒：坑1.5個遊客就賺回

2019-09-23 16:56

影／被好姊妹點名 雲林縣政府開箱秀這些

2019-09-23 14:03

高市預算說明會宛如質詢 韓國瑜：有點錯愕

2019-09-23 13:10

兩動力飛行傘長驅直入基隆港 港公司：無法可管

2019-09-23 12:11

影／陳明文把財神爺帶來中埔！ 公館農場2年完成開發

2019-09-23 11:50

彰化前瞻爭取55億 去年執行率僅13.6%要加把勁了

2019-09-23 19:13

社工加薪了！ 竹市109年投入447萬元 留下專業社工人才

2019-09-23 14:02

士林夜市水果攤坑客 消保自治條例恐罰不到

2019-09-23 14:02

台中大坑百桌宴 1次嘗遍大坑美食

2019-09-23 12:32

建弘書局45載拉下鐵門 創辦人：正面迎網路世代

2019-09-23 17:16

台知園區縮減50公頃 楊文科釋善意願讓步調整配地比例

2019-09-23 19:29

影／議會能正常上下班？ 黃偉哲：頂多北韓有

2019-09-23 15:27

洋蔥苗死一片價格貴森森 彰化議員問：現在種什麼好？

2019-09-23 21:25

開會最早結束？ 桃園議長：朝9晚5最標準的議會

2019-09-23 12:37

李四川住院 韓國瑜：勸他盡可能把身體調養好

2019-09-23 12:49

綠議員要求為預算編列道歉 韓國瑜：語氣嘲諷無法接受

2019-09-23 12:10

公館鄉紅棗畫的像枇杷？ 縣政府要拆了

2019-09-23 11:41

2019桃園市大觀盃全國馬拉松 12月全家觀景追風賞秘境

2019-09-23 16:14

南市首座捷運轉運站 拚明年動工

2019-09-23 23:27

天涼好個秋 金山泡湯別忘到獅頭山、水尾欣賞金花石蒜

2019-09-24 07:07

影／建造智慧城市要花多少時間？林右昌：基隆要20年

2019-09-23 16:03

影／360年來首航 後壁泰安宮500人湄洲媽祖謁祖

2019-09-23 15:29

韓市府預算說明會變吵架會 藍綠議員罵成一團

2019-09-23 12:11

韓國瑜讚李四川 優秀公務人員值得大家肯定

2019-09-23 21:12

搭「開箱」風！ 北市動物園保育員不好當 武藝樣樣精通

2019-09-23 12:33

未編挖石油預算？ 韓國瑜：誰講要挖石油

2019-09-23 23:44

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top