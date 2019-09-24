種菜也能拿獎金 北市田園城市競賽月底截止報名
鼓勵民眾在市區種菜、修身養性，台北市推動「田園城市」政策，台北市公園處今天表示，今年度的建置成果競賽報名截止日將近，競賽分為團體賽、個人賽及企業表揚三大賽制，呼籲各經營團隊、蔬果裝飾巧手，快抓緊時間報名，爭取豐碩的獎勵。
台北市公園處長陳榮興表示，台北市田園基地各具特色，由多樣化的基地點綴市容，並達到景觀、生態等多方面的效益，為鼓勵各個基地經營團隊，北市府特舉辦建置成果競賽，將快樂農園與綠屋頂分組評分，由整體景觀設計特色、環境友善性及永續性、創新與創意、社會公益回饋等4項指標評分選出獲勝基地。
公園處指出，這次競賽除總體評比獎項外，也增加許多特色獎項名額，除了經營具特色田園基地的鄰里社區與公家機關可以報名參賽，經營優良田園基地的企業單位也能參與。
公園處園藝科長楊國瑜表示，這次競賽個人賽相當趣味，在藝術層面充分發揮蔬果的價值，市民們除可運用食材設計盆景外，還可利用食材作畫，運用蔬果拼湊畫作，讓市民除了耕種外，可以其他方式參與田園城市，多元化地展現田園成果。
公園處補充，這次競賽報名截止日為9月30日，為了爭取榮耀，爭取最高為3萬元的獎金，呼籲民眾速速報名，本次競賽獲獎名單將於11月於田園銀行網路平台「最新訊息」欄公布，更多相關競賽訊息可至「田園銀行網路平台」查詢。
留言