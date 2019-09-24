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天涼好個秋 金山泡湯別忘到獅頭山、水尾欣賞金花石蒜

2019-09-24 07:07聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

最近天氣開始轉涼，適合泡溫泉的季節也來到。新北市金山區舊金山總督溫泉表示，北海岸金花石蒜在中秋節過後開花，也稱溫泉花。總督溫泉與北觀處等單位在獅頭山公園、水尾停車場等地復育的金花石蒜，目前已見抽莖，即將進入花期，歡迎民眾泡湯兼賞花

舊金山總督溫泉表示，金花石蒜是台灣原生種球根花卉，又名忽地笑、龍爪花、黃花石蒜等。挺拔的花梗長約40~60公分，花朵盛開時，每支花莖頂有4~8朵金黃色小花，花瓣邊緣呈波浪狀略向外翻捲，花絲特別長且會伸出花瓣外，因為呈金黃色，贏得「黃金花」美名。

半個世紀以前金山、野柳一帶海岸，每逢中秋節過後就會開出一朵朵金黃燦爛的金花石蒜。由於花形、顏色都很漂亮，獲得日本人青睞，成為外銷花「極品」。

民國50至70年間是金花石蒜外銷黃金時期，北海岸花農回憶，當時每顆球莖收購價格約4毛錢，但運到日本可賣20元，全盛期幾乎是一天1卡車、1星期1貨櫃的把球莖載往日本。

因為大量挖採，短短幾年金花石蒜的球莖幾乎被挖光，美麗花影從北海岸消失。金山、野柳一帶的金花石蒜球莖比較小，只有4~7公分、部分被留下來當種球，逃過滅絕命運。

總督溫泉從民國94年起，與觀光局北觀處及當時的金山公所，一同在獅頭山公園復育第一批金花石蒜，接著在水尾停車場、總督溫泉戶外庭園區種下種苗，多年後已見復育成果，因為金花石蒜多在降下秋雨後開花，因此也稱「溫泉花」。

總督溫泉指出，中秋過後，鋒面南下天氣轉涼，現在除了是泡湯好時節，獅頭山和水尾公園一帶的金花石蒜也已抽莖，再過不久就會開花，民眾可安排出遊泡湯，順便欣賞美麗的金花石蒜。

最近天氣開始轉涼，適合泡溫泉的季節來到，同時也是金花石蒜的花季。圖／舊金山總督溫...
最近天氣開始轉涼，適合泡溫泉的季節來到，同時也是金花石蒜的花季。圖／舊金山總督溫泉提供
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舊金山總督溫泉與觀光局北觀處、金山公所，在水尾停車場復育金花石蒜。圖為去年10月...
舊金山總督溫泉與觀光局北觀處、金山公所，在水尾停車場復育金花石蒜。圖為去年10月花開美景。圖／舊金山總督溫泉提供
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舊金山總督溫泉復育金花石蒜目前已見抽莖，即將開花。圖／舊金山總督溫泉提供
舊金山總督溫泉復育金花石蒜目前已見抽莖，即將開花。圖／舊金山總督溫泉提供
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最近天氣開始轉涼，適合泡溫泉的季節來到，同時也是金花石蒜的花季。圖／舊金山總督溫...
最近天氣開始轉涼，適合泡溫泉的季節來到，同時也是金花石蒜的花季。圖／舊金山總督溫泉提供
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溫泉中秋節賞花

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