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士林夜市水果攤坑殺顧客 市府今晚開罰2攤不改善就驅離

2019-09-23 22:43聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市士林夜市前天再傳文林路與大東路口有現切水果攤坑遊客引來輿論批評，副市長鄧家基今於府內會議發怒要局處「抄」掉該水果攤，讓它消失；市場處今晚8點多會同士林警分局稽查夜市現切水果攤，雖鄧點名的「目標」攤販未營業，但市府人員也一併稽查其他水果攤，共2攤因部分水果標價不明被開罰1200元，並要求今天得收攤，明日起若未改善將由警方驅離或沒入攤車。

市場處科長楊忠誠說，過去每周都會稽查夜市水果攤稽查一次，文林路與大東路口的現切水果攤過去就有坑客情況，如今再被投訴，因此市府決定不再寬待；今晚攤商未出現擺攤，否則準備驅離，但明天起若發現該攤又出沒於士林夜市，將由警方強制驅離或直接沒入攤車，不會給機會繼續擺攤，避免攤販影響整體士林夜市商譽。

隨後，市場處與警方也沿著基河路、大南路、大東路一帶路邊突擊抽查其他4個流動現切水果攤，過程發現有2攤雖有標示1杯現切水果120元、150元等價格，但卻有鳳梨或榴槤未標價清楚，遭警方依道路交通管理處罰條例違規占用道路開罰1200元；攤商也被市場處要求今晚收攤。

楊忠誠說，過去已長期宣導價格應標示清楚，因此今晚採取較強硬稽查；而今晚受罰的業者，若明天起出來擺攤仍有標示不清情況，將會要求攤販「消失」，即透過警方驅離，不聽勸者則會沒入攤車。

北市士林夜市前天再傳文林路與大東路口有現切水果攤坑遊客引來輿論批評，市場處今晚8...
北市士林夜市前天再傳文林路與大東路口有現切水果攤坑遊客引來輿論批評，市場處今晚8點多會同士林警分局稽查夜市現切水果攤，發現有2攤水果標價不清，開罰1200元外也要求今晚直接收攤。記者翁浩然／攝影
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北市士林夜市前天再傳文林路與大東路口有現切水果攤坑遊客引來輿論批評，市場處今晚8...
北市士林夜市前天再傳文林路與大東路口有現切水果攤坑遊客引來輿論批評，市場處今晚8點多會同士林警分局稽查夜市現切水果攤，發現有2攤水果標價不清，開罰1200元外也要求今晚直接收攤。記者翁浩然／攝影
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北市士林夜市前天再傳文林路與大東路口有現切水果攤坑遊客引來輿論批評，市場處今晚8點多會同士林警分局稽查夜市現切水果攤，發現有2攤水果標價不清，開罰1200元外也要求今晚直接收攤。記者翁浩然／攝影
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北市士林夜市前天再傳文林路與大東路口有現切水果攤坑遊客引來輿論批評，市場處今晚8點多會同士林警分局稽查夜市現切水果攤，但「目標」攤販未出現營業。記者翁浩然／攝影
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