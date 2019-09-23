新北「里長奧笑連」 記錄里內大小事獲觀眾票選獎

2019-09-23 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



由導演陳彥豪執導的新北紀錄片「里長奧笑連」，生動紀錄27歲汐止湖興里長郭書成的工作點滴，不但在今年獲得新北市紀錄片獎與1萬美元協拍獎勵，更奪下「第10屆華人紀錄片提案大會」（CCDF）的「觀眾票選獎」，陳彥豪表示，未來將用更好影像，讓大家了解新北在地故事。

新北市紀錄片獎今年4月從137件提案、初選24部作品中，選出12部優選影片並頒發1萬元美金的拍片獎金，其中，由陳彥豪執導的「里長奧笑連」也獲得獎項與獎金，更在CNEX主辦的第10屆華人紀錄片提案大會，奪下「觀眾票選獎」，抱走由觀眾塞滿9000多元獎金的小紅豬撲滿。

陳彥豪說，很高興獲得觀眾青睞，未來將會用更好的影像，讓更多人瞭解新北在地發生的故事。 此外，同樣在今年獲得新北市紀錄片獎，由導演王治德執導的動畫師紀錄片「逐格人生」，也獲得CNEX「製作顧問獎」，獎項內容將由CNEX提供20小時的深度顧問諮詢。

新北市新聞局長志薇表示，2019新北市紀錄片獎今年吸引137件提案，4月底選出12部作品並獲得拍片獎金1萬美金與協拍資源，預計今年10月底將在府中15舉辦「2019新北市國際紀錄片月」，包含「里長奧笑連」在內的12部優選影片，皆會播映及映後座談，歡迎有興趣的民眾到場參與。