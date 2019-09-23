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泰山森林書屋冠原民族語picul 音似皮卡丘

2019-09-23 18:37中央社 新北23日電

新北市唯一推廣原住民文化教育的人文場域-「泰山森林書屋」，經公開徵名評選出picul族語，排灣族語「力量」之意，因音「皮丘樂」似寶可夢「皮卡丘」，引網友按讚。

新北市原民局今天表示，泰山森林書屋是全台第1座以推廣原住民文化內涵為主體的書屋，收藏近4000本適合親子及兒童閱讀的書籍，其中以台灣、澳洲、日本原住民繪本為最大亮點。

為了與原住民族有更明顯的連結，原民局6月間展開泰山森林書屋族名徵選，共收到各族文字共87件，經過評選委員3個小時的激烈討論，最後評選出排灣族語picul意思為「力量、鼓勵」。

書屋在臉書上公布評選結果後，評選委員意見，鼓勵孩子們多閱讀，因為知識是一種力量，picul這個名字很符合書屋所要傳遞的精神，且讀音「皮丘樂」類似小朋友都非常喜歡的寶可夢「皮卡丘」，好記又親切，意義深遠，5位評審委員共識一致，picul以最高分勝出。網友也紛紛按讚，書屋也逗趣回應「最喜歡來書屋了～ 皮卡丘好快樂～ 皮卡皮卡～」。

新北市原民局表示，冠上族名的「picul泰山森林書屋」將於26日舉行揭牌儀式，市長侯友宜當天將參與並化身「故事爸爸」，為現場小朋友操偶戲講故事，並與小朋友們一起揭開禮物，象徵書屋是祖靈送給新北市原住民族的禮物，成為讓更多人親近及認識原住民文化的場域。

原住民

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