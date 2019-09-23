飆車事故頻傳 汐萬路要加入科技執法

2019-09-23 19:08 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區汐萬路三段連續發生死亡車禍，新北市府將進行旗艦計劃，1.5億元預算，要加入交通科技執法，全面提升道路的安全性。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區汐萬路三段是許多重機很喜歡走的一條公路，只是不少改裝汽車、重機飆車，不但造成地方困擾，今年中更連續兩天發生死亡車禍，所以，新北市府也將進行旗艦計劃，1.5億元預算，要改善景觀更要加入交通科技執法，全面提升道路的安全性。

市議員張錦豪表示，汐萬路三段5K到14K預計在今年底，會有一個休憩景觀與道路安全提升旗艦計劃，針對道路安全性與週邊綠帶做一個重新規劃，科技執法也會納入，預計240天的工期、1.5億的預算，經費是由交通部公路總局及新北市政府來負責，今年底會進場施工，其中包括景觀、路面重鋪工程，而道路重鋪是為了讓運動休閒環境更安全舒適，不希望成為飆車或是改裝車輛競速的天堂。

汐止警分局交通組長李萬居指出，因為汐萬路三段這裡每到假日都有機車或汽車涉及到危險駕駛，有超車或壓車的情形，那配合養工處明年底會完成一個道路景觀的旗艦計劃，相對的安全性也要更高，所以，我們提出將科技執法融入在計劃裡面一併施作，目前有獲得同意。那科技執法就是採取區間平均速率，從5K到14K整個區段都會採取平均速率，將車速做一個有效的管理，讓行駛汐萬路三段的車輛就能更安全。

張錦豪說，另外，烘內這一帶的里民常常受到噪音的困擾，尤其晚上或是暑假都特別多一些改裝的重機、或汽車改裝排氣管的部分，呼嘯而過的噪音，影響到居民，這長期接到民眾的抱怨，我們除了請環保局加強取締噪音問題，未來希望可以納入旗艦計劃科技執法，希望打造汐萬路成為一個很美麗的公路。