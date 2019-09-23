萬里月老牽姻緣 31位女老師尋找幸福

2019-09-23 19:05 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



萬里尋緣，情遇我的來電Darling活動，邀31對新北未婚教師與科技新貴聯誼，在月老的見證下將愛的訊號發送給在場的男女主角。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 新北市敬師月，新北教育局與人事處、中華電信以及萬里情月老廟舉辦「萬里尋緣，情遇我的來電Darling」活動，邀31對新北未婚教師與科技新貴聯誼，副市長謝政達還扮成謝隊長來送幸福，在月老的見證下將愛的訊號發送給在場的男女主角。

新北市副市長謝政達表示，過去八個月來人口負成長，實在是國家危機，新北市府教育局趁著教師月為未婚女教師辦理未婚聯誼，今年是第三年，希望藉由這個聯誼活動，讓忙於課業的老師們假日外出認識新朋友，也期待傳出走入婚姻的好消息，為低迷的人口成長率加油打氣。

這次參與活動的男女主角共有62位，其中31位新北國中小女教師，與31位中華電信的科技新貴，在山海美景交織的北海岸由在地的月老來主持牽姻緣，而參與聯誼的中華電信工程師說，工作環境幾乎都是男性同事，趁著這次機會可以認識新北的女教師，感覺很不錯。

新北女老師則是說，平常為孩子付出，課餘、假日也多忙於備課，人生的重心幾乎都放在學生的教育上面，很感謝教育局給予老師們走出校園，可以換個心情也認識新朋友。

金山財神廟慈善會理事長黎清美指出，萬里情月老廟成立五年來成功配對的未婚男女將近百對，更有不少男女都成功走入幸福婚姻共組家庭，期待在謝師敬師的感恩月中，月老的加持下，有情人都可以終成眷屬，成功的幫老師們找到人生的另一半，成為人生道路上的支持，互相扶持、相伴到老。