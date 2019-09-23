北市罰坑客水果攤1200元 朱學恒：坑1.5個遊客就賺回

2019-09-23 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北士林夜市前天再爆有水果攤把遊客當「盤子」，網友目擊有韓國遊客買一袋水果竟然要價1089元，「宅神」朱學恒昨晚因此向台北市長柯文哲喊話，若能解決30年沉痾將捐5萬元給台灣民眾黨選舉用；柯文哲今早受訪則說只要出現類似情況就會去稽查，而市場處則說明昨有派員會同警方開罰攤販1200元；朱今天下午又指出「只罰1200，它坑1.5個觀光客就賺回來啦」，質疑攤商被罰也不怕。

柯文哲今早受訪說，商圈也要有自治的能力，以市府的立場，有出現就會去查處，但很難完全不出現，地方組織要有自治的能力。

朱學恒下午不以為然，再次於臉書貼文說，「可是文哲，你只罰它一千二，它坑1.5個觀光客就賺回來啦。」

朱學恒也認為想逮到攤商坑遊客的行為「要站崗啦，站一個月不行就站兩個月，不然三個月，沒錢雇人我幫你出啦」