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士林夜市又傳水果攤坑客 鄧家基怒要官員「抄」掉攤販

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北市罰坑客水果攤1200元 朱學恒：坑1.5個遊客就賺回

2019-09-23 16:56聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北士林夜市前天再爆有水果攤把遊客當「盤子」，網友目擊有韓國遊客買一袋水果竟然要價1089元，「宅神」朱學恒昨晚因此向台北市長柯文哲喊話，若能解決30年沉痾將捐5萬元給台灣民眾黨選舉用；柯文哲今早受訪則說只要出現類似情況就會去稽查，而市場處則說明昨有派員會同警方開罰攤販1200元；朱今天下午又指出「只罰1200，它坑1.5個觀光客就賺回來啦」，質疑攤商被罰也不怕。

柯文哲今早受訪說，商圈也要有自治的能力，以市府的立場，有出現就會去查處，但很難完全不出現，地方組織要有自治的能力。

朱學恒下午不以為然，再次於臉書貼文說，「可是文哲，你只罰它一千二，它坑1.5個觀光客就賺回來啦。」

朱學恒也認為想逮到攤商坑遊客的行為「要站崗啦，站一個月不行就站兩個月，不然三個月，沒錢雇人我幫你出啦」

有網友則留言「把違規的製成大公告，貼在各路口處，每周更新，可能才會有效果」、「在違法坑人宰客的攤商旁邊插牌子，上面記錄該攤商交易違法事項，中英日法德西班牙文各一份，提供遊客參考」、「我家住附近，站崗的錢我可以賺」、「那攤坑外國觀光客早就不是第一次了」、「重點是怎麼天天罰，罰到怕」、「坑客超過30年～真的沒市長有辦法？」、「新聞都出幾次了還在罰款真的很無能」。

台北士林夜市前天再爆有水果攤把遊客當「盤子」。圖／聯合報系資料照片
台北士林夜市前天再爆有水果攤把遊客當「盤子」。圖／聯合報系資料照片
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朱學恒柯文哲夜市

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