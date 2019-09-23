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士林夜市又傳水果攤坑客 鄧家基怒要官員「抄」掉攤販

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士林夜市又傳水果攤坑客 鄧家基怒要官員「抄」掉攤販

2019-09-23 16:35聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北士林夜市前天又傳有水果攤賣高價現切水果坑遊客引起討論與輿論批評，市府昨也因此到場開罰業者1200元；北市府今天下午舉行每季一度的消保委員會，傳出主持會議的副市長鄧家基還因此動怒，直說要「抄掉『那攤』水果攤」，要求相關局處回去想辦法讓「那攤」水果攤消失。

主任消保官楊麗萍表示，消費爭議與銷售方式爭議理應透過台北市消費者保護自治條例來處理或開罰有損消費者權益的業者，但水果攤往往是標價問題居多，近年來雖稽查或接獲檢舉到場，因依規要求業者限期改善後，一周內複查業者都合格，至今從未依消保規定開罰過。

楊麗萍為了加強約束力，會中與市場處、消保委員等討論後決定，未來要求違規攤販限期改善後，複查期將拉長，且更不定期，不再是兩、三天或一周內複查，會配合市場處秘密稽查，若發現攤販又違規時，就可依自治條例開罰2萬到10萬元。

有與會人員則指出，水果攤坑遊客風波再起，加上昨日朱學恒於臉書暗指市長柯文哲解決不了30年水果攤問題，朱今天在臉書又嗆柯「只罰1200，攤販坑1.5個觀光客就賺回來啦；要站崗啦，站一個月不行就站兩個月，不然三個月，沒錢雇人我幫你出啦」，使得鄧家基在會中震怒；鄧認為攤販又不是合法登記攤販，還數度反問與會官員為什麼不抄掉？要官員抄掉該攤販、讓它消失。

市場處科長楊忠誠說，過去每周會進行夜市水果攤稽查一次，昨晚開始已加強稽查密度，接下來每晚都會前往水果攤稽查，只要發現有哄抬價格情形，就會先依法開罰1200元。這幾天也會與士林警分局開會討論驅離該攤販的相關事宜。

台北士林夜市前天又傳有水果攤賣高價現切水果坑遊客引起討論與輿論批評。圖／聯合報系...
台北士林夜市前天又傳有水果攤賣高價現切水果坑遊客引起討論與輿論批評。圖／聯合報系資料照片
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鄧家基北市夜市

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