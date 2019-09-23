「大港開唱」飆髒話後遺症 北市文化團體表演增禁令

2019-09-23 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



在高雄舉辦多年的「大港開唱」宣布明年起將停辦，引起熱議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

多年在高雄舉辦的「大港開唱」宣布明年起將停止舉辦，引起熱議，高雄市議員質疑「大港開唱」多年來領取政府的補助款，合約也跳過公開招標，表演時駡髒話，議題延燒至台北市議會。

北市議會下午進行教育部門質詢，議員游淑慧、羅智強指出，「大港開唱」表演時，有樂團主唱用髒話辱罵不同意見和政治立場者， 要求北市府補助類似表演團體時，合約中要明訂不得違反善良風俗、不得有仇恨和意識型態，備詢的文化局長蔡宗雄和觀傳局長劉奕霆均表示「可以、沒有問題。」

「大港開唱」在高雄演出，其中滅火器主唱楊大正提到反同婚議題，針對台北市長柯文哲爆粗口，「昨天有個市長說他在同志婚姻投下反對票，我要說，我xx娘咧。」引爆全場歌迷歡呼。

北市文化局補助樂團，類似的有每「音樂不斷電」活動，採招標方式，主活動是預算從600萬至900萬不等。蔡宗雄指出，相關活動是對外招標，不是同一個團體。游淑慧指出，有沒有同一個團體可獲補助1000萬元，北市是否發生過？蔡宗雄說，唯一類似的是金馬獎，如果在台北舉行，文化局會編預算補助和行政協助。

至於內容有沒有限制？蔡宗雄指出，不得違反善良風俗 、腥羶色，有關政治、仇恨也都不可以，這會有評鑑，如果發生會限期改善，並做為隔年補助的重要參考依據。

對於「大港開唱」在表演台上辱罵支持同婚和兩岸一家親的人，羅智強指出，政府補助，付錢是納稅人，但納稅人沒有分支不支持同性婚姻或是兩岸一家親、台獨，對於在台上駡三字經，蔡宗雄也認為社會觀感不佳。

羅智強問蔡宗雄和劉奕霆，看到高雄市的例子，北市府該怎麼做？合約是否有規範？羅智強指出，限期改善、納入補助考量都太過消極，應該在合約中載明，羞辱特定立場、政治意見，做為表演項目，應該予以約束，不排除不予補助。羅智強說，大港開唱雖然不是發生在台北市，但不容許在台北發生。