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汐止「大麥克風」換裝 星光橋全新夜間光雕超炫麗

2019-09-23 14:19聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為了讓民眾有舒適且安全的徒步及自行車空間，新北市政府打造休憩景觀橋，其中，新北「日月星辰」4大景觀橋之一的汐止星光橋，為提升既有夜間光雕的耐候性及防潮性，新北市高灘地工程管理處進行更新星光橋的光雕，並在9月20日完工，希望讓民眾在夜間能享受到更優質的景觀。

為提供民眾優質的河岸遊憩空間，新北市府在汐止長安橋及江北大橋之間闢建一座行人及自行車專用的星光橋，因璀璨的光雕夜景及舒適的河岸腹地，星光橋一直為當地民眾熱門去處。為了提升星光橋光雕的耐候性及防潮性，高管處近日進行光雕更新，塑造全新的河岸地景及氣象。

高管處表示，為避免汐止當地潮濕多雨的氣候，影響星光橋夜間光雕的效果和維護，更新後的光雕將著重於燈具的防水性能，新光雕透過龍骨投射燈襯托出星光橋長達270公尺、橫跨基隆河兩岸的S型橋身，猶如一條巨龍跨越基隆河般氣勢萬鈞。

另，星光橋著名的75公尺傾斜的塔柱，透過新設柱體投光燈展現出「單斜塔斜張橋」的結構，再加上頂端圓頭裝飾的星點燈，晚間時柱體頂端的「大麥克風」綻放出璀璨亮眼的絢麗星光，讓夜間氛圍顯得十分浪漫。

星光橋夜間光雕及燈具更新工程已在9月20日完工，換上新裝的星光橋除了帶給市民朋友不一樣的光雕秀，高管處也希望塑造全新的河岸地景及氣象，為民眾提供一座橫跨基隆河最漂亮、最具特色的景觀橋樑。

為避免汐止當地潮濕多雨的氣候，影響星光橋夜間光雕的效果和維護，新北市高管處近日進...
為避免汐止當地潮濕多雨的氣候，影響星光橋夜間光雕的效果和維護，新北市高管處近日進行光雕更新。圖／新北市高管處提供
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新北市高管處近日進行星光橋光雕更新，新的光雕完成後，透過龍骨投射宛如一條巨龍橫跨...
新北市高管處近日進行星光橋光雕更新，新的光雕完成後，透過龍骨投射宛如一條巨龍橫跨基隆河兩岸。圖／新北市高管處提供
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星光橋著名的75公尺傾斜的塔柱，透過新設柱體投光燈展現出「單斜塔斜張橋」的結構。...
星光橋著名的75公尺傾斜的塔柱，透過新設柱體投光燈展現出「單斜塔斜張橋」的結構。圖／新北市高管處提供
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為提供民眾優質的河岸遊憩空間，新北市高管處近日進行光雕更新，工程已於9月20日完...
為提供民眾優質的河岸遊憩空間，新北市高管處近日進行光雕更新，工程已於9月20日完工。記者胡瑞玲／攝影
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更新後的星光橋光雕著重燈具防水性能，新光雕透過龍骨投射燈襯托出星光橋S型橋身，猶...
更新後的星光橋光雕著重燈具防水性能，新光雕透過龍骨投射燈襯托出星光橋S型橋身，猶如一條巨龍跨越基隆河。圖／新北市高管處提供
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星光橋著名的75公尺傾斜的塔柱，透過新設柱體投光燈展現出「單斜塔斜張橋」的結構。...
星光橋著名的75公尺傾斜的塔柱，透過新設柱體投光燈展現出「單斜塔斜張橋」的結構。圖／新北市高管處提供
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更新後的星光橋光雕著重燈具防水性能，新光雕透過龍骨投射燈襯托出星光橋S型橋身，猶...
更新後的星光橋光雕著重燈具防水性能，新光雕透過龍骨投射燈襯托出星光橋S型橋身，猶如一條巨龍跨越基隆河。圖／新北市高管處提供
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