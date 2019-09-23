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士林夜市水果攤坑客 消保自治條例恐罰不到

2019-09-23 14:02聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北士林夜市前天又傳有水果攤坑遊客，有網友目擊韓國遊客買一袋水果要價1089元，引起討論，外界普遍認為誇張、丟臉；宅神朱學恆昨晚還在臉書向台北市長柯文哲喊話，稱柯若解決就捐5萬元給民眾黨；對此，法務局表示，台北市消費者保護自治條例確實有較難開罰，將開會討論如何改善；市場處則表示，市府針對行徑太過誇張的水果攤依交通法規開罰外還可沒入攤車，並非完全無法可管。

法務局指出，針對近日傳出士林夜市有水果攤標價不清、沒提供充分資訊販售的行為，已涉及違反台北市消費者保護自治條例第10條「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」理應可依第38條開罰2萬到10萬元。

不過，法務局說，自治條例第10條也規定「企業經營者違反前項規定者，執行機關應命其限期改正。」因此開罰前必須先要求業者限期改正，但業者往往只有放回標價牌就算改正，後續一周內複查合格後也就不開罰；為避免業者投機罰不到，內部將開會討論，未來複查時間可能會拉更長，一旦發現違規就可視為「已限期改善而未改善」開罰。

市場處表示，針對價格等標示不清部分，今也會和消保官討論如何用消保法查處來確保消費者權益。至於有坑客行徑的流動水果攤，警方除可依道路交通管理處罰條例視為違規攤販開罰1200元，必要時警方還能沒入攤車；市場處近期每晚都會與士林分局連續重點巡查前天惹議的水果攤。

台北士林夜市前天又傳有水果攤坑遊客。圖／聯合報系資料照片
台北士林夜市前天又傳有水果攤坑遊客。圖／聯合報系資料照片
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