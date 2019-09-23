搭「開箱」風！ 北市動物園保育員不好當 武藝樣樣精通

2019-09-23 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



最近網路流行一波開箱文，各行各業搶搭風，台北市立動物園今天也給上潮流，秀出2張「開箱圖」，表示為了照顧各種類別的動物，動物保育員可不是一般人能輕易勝任的工作，身懷十八般武藝般，努力配合各種動物的生活需求。

動物園表示，園內動物物種多達350種以上，各種動物又有著截然不同的生活需求，為了符合各種動物生態習性所設計的照養場地，對照養牠們的保育員卻是充滿挑戰，面對在山坡邊飛簷走壁的山羊、樹冠層趴趴走的樹獺、或是大型水池裡悠游的象魚，保育員無論爬坡、攀高、甚至潛水，都算工作的日常。

又為了提升動物的福利，保育員經常還要絞盡腦汁，想方設法來增加動物們生活的豐富性，例如變身為木工，製作專屬動物的環境豐富化裝置，或是成為水電工，為動物調控溫濕度，好讓來自不同生態環境的動物，都能享有舒適的生活。

動物園指出，保育員有時是為了維護動物的生活環境，更多的時候也是為了觀察動物的健康狀況，在動物活動場的屋頂上，常常都會看見頂著豔陽、提著水桶的保育員，他除了餵食動物的工作外，觀察動物更是重點任務。

今年7月全新開幕的穿山甲館，有著仿照熱帶雨林生態環境的大型水池，因為陽光豐沛和養分充足，是非常適合魚類生活的環境，但同時也容易成為藻類滋生的空間。

動物園表示，為了保持水質的清潔，也提升民眾從半隧道水下視窗的參觀視線品質，保育員就得化身潛水員，背著潛水裝備下水清理視窗，他們辛苦的水下身影也常常成為參觀民眾爭相搶拍的畫面。