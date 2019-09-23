2019教育創新國際論壇 美教育專家用AI培育孩子

2019-09-23 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市2019教育創新國際論壇今在新北市立圖書館總館展開，新北市政府教育局邀請來自美國教育創新顧問公司英探策略（Entangled Solutions）副董事派翠克・厄克（Patrick Erker），從美國企業角度分享在AI人工智慧發展蓬勃時代下，該如何與時俱進結合科技教育來培育下一代，現場齊聚300名校長、教師參與。

新北市教育局長張明文表示，新北市每年持續辦理科技教育創新論壇，透過國內外專家分享，帶來科技新知及創新教學經驗，有助提升教師教學效能，且新北市也長期關注教育科技的發展，自2004年辦理全市資訊設備採購起，到2017年成立全國第一座「程式教育體驗中心」及成立「科技領域輔導團」等，帶動新北市新興科技融入教學。

今年會中也邀請全球孩童創意行動挑戰（DFC）台灣發起人許芯瑋，以國內角度共同探討未來人才該如何培育終身學習力、如何引導孩子發揮想像力和創意，一起用設計去改變世界。

此外，也安排3場教師專業成長工作坊，分別就「科技應用跨域學習」、「如何用STEAM玩轉創造力」及「108課綱下的資訊課教學翻轉」三項主題，聚焦在科技及資訊的跨域教與學、翻轉傳統電腦課的制式教學方法，以及STEAM教育的知識深化、整合。