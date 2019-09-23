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塭仔圳都市計畫說明會 自救會前往抗議

2019-09-23 11:38聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北新莊、泰山交界處的「新泰塭仔圳都市計畫」，自8月30日起辦理再行公開展覽30天，雖歷經幾次說明會，塭仔圳產業自救會、塭仔圳反迫遷連線，今到新莊公所的說明會抗議，認為市府沒有妥善安置，提出承諾書要求市府接受陳情。新北市府官員指出，會將意見帶給相關局處研議。

塭仔圳都市計畫原2015年經內政部與新北都市計畫委員會審議通過，卻因合法房屋、違章建築等地方抗爭造成退回，今年6月內政部審議通過後，因調整過後與2015年不同處，因此需要再公展與辦理地方說明會，並舉辦6場說明會。

塭仔圳產業自救會、塭仔圳反迫遷連線今到新莊公所抗議，認為市府過去說明會，提出的產業安置計畫令人失望，雖增設產專區但未動工且不大，另外已開發公有工業區也根本還沒動工，要求市府無縫安置產業，並與地方團體開研商會議。

城鄉局總工程司王敏治說，再公展期間會納入所有訴求供審議參考，過去草案階段也與自救會討論，目前在北、南2區劃設產業專區，不過該地工廠非常多，一次性移動技術性很難完成，經發局也與廠商進行媒合，減少搬遷次數。

黃姓業者說，產專區跟公有工業地目前都未完成，卻要他們明年就搬遷，業者沒有辦法承受2次搬遷的費用，希望完成後再進行搬遷。塭仔圳產業自救會秘書蕭米棋指出，業者搬遷成本大，且勞工無法跟著跑，產業不做就會面臨失業問題。

塭仔圳產業自救會、塭仔圳反迫遷連線今到新莊公所的說明會抗議，認為市府沒有妥善安置...
塭仔圳產業自救會、塭仔圳反迫遷連線今到新莊公所的說明會抗議，認為市府沒有妥善安置，市府官員則指出，會將意見帶給相關局處研議。記者王敏旭／攝影
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