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海砂屋3成容獎 8件研擬恢復

2019-09-22 23:24聯合報 記者張世杰／台北報導

北市士林區的葫蘆公寓被鑑定為海砂屋，但住戶質疑實施者財力不足，導致都更案延宕數年...
北市士林區的葫蘆公寓被鑑定為海砂屋，但住戶質疑實施者財力不足，導致都更案延宕數年。記者張世杰／攝影
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北市海砂屋拆除重建，可享30％容積獎勵，但列管公告起5年內，若住戶未提出重建、都更申請，容獎將逐年遞減，為加速整合重建意願，北市府近期研擬有條件「恢復30％容獎」專案，預計可受益的海砂屋共計8件，總計464戶。

台北市建管處表示，該專案仍待市長柯文哲拍板，若核准通過，受益的海砂屋，只要在2022年12月24日前申請重建，仍可享有30%容獎。

目前海砂屋拆除重建，最高可享30％容獎，但列管公告起5年內，若住戶未提出重建、都更申請，第6年起容獎逐年遞減5%，減至最低10%為止；根據北市府統計，目前全市至少仍有20件「須拆除重建」的海砂屋，尚未進行重建或都更。

台北市建管處解釋，北市府去年修訂「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」、「台北市畸零地使用自治條例」，放寬海砂屋重建涉及停車空間及建築物高度的標準，且免除重建基地不受畸零地的限制。

台北市建管處指出，在完成修法前，已經有8件海砂屋開始遞減容獎，考量加速整合重建意願，該8件將研擬「恢復30％容獎」專案，只要待北市府定案，即可允許2022年12月24日前申請重建，享有30%容獎。

另外，針對「須拆除重建」海砂屋，北市府近期將會同三大技師公會，重新進行鑑定，若符合「建築法」第81條的傾頹或朽壞，將評估進行強制拆除。

北市海砂屋都更

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