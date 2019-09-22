士林夜市水果攤又傳坑人價 市場處：已開罰

2019-09-22 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



士林夜市又傳出現切水果攤坑殺觀光客的情況引發討論，有網友在臉書社團「我是北投人」投訴，提到逛夜市巧遇外國觀光客買水果，卻驚見有攤販賣出一袋水果，秤上價格是1089元；對此，市場處表示，今天傍晚有與士林分局警員前往調查，攤販有掛出牌價，接下來會持續追蹤稽查。

投訴的網友指出，21日晚經過士林夜市口一攤過去屢鬧上新聞媒體「坑殺觀光客」暴利水果攤，攤位女員工熱情招呼、餵食幾名前來購買的韓國觀光客；但結帳時，上前看了一下秤上價格，一袋水果共計1089元，員工還比手畫腳表示再免費送遊客一袋木瓜；而平時攤位都會擺放水果價目表，假日剛好沒有擺放，這樣是否違法呢？

不少網友則留言大罵攤販「真丟臉」、「台北墾丁」、「1089都可以去水果行買到更多水果了。太誇張了」、「這種貪婪人性要不得」、「應該要列入觀光導覽黑店名冊才行」、「是在坑幾點的不要丟台灣人的面子好嗎？」、「為什麼政府不關掉這種詐騙店？」、「好的攤家都被這種老鼠屎連累了」。

實地訪查發現，該攤販今晚於部分水果上貼有60到200不等的數字，如水蜜桃150、火龍果200、柚子60等；但沒標示是1顆或1斤等單位，數字後也沒有元等單位，另有切好一杯的芒果以小立牌標示1杯120，標示十分不清，得自行細問攤販才會告知，而現在也沒發現磅秤；而有日本情侶說，他們買了1袋切好的芒果加鳳梨，價格是370元。

攤販受訪表示，她們都有標價，照價格賣，貼在水果上的紙標籤是指1顆的價格幾元，消費者點了才會現切。