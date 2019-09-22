新北也能吃到南投限定農產品 北漂遊子尋思念味道

2019-09-22 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市政府與南投縣合作於新北遠百板橋中山店廣場舉辦「新北享家Bar台-南投週展售會」，除了讓旅居新北的南投人一品家鄉味外，新北市副市長謝政達也化身推銷員幫助農友銷售農特產品，新北市農業局表示，新北400萬人口為全台最大消費地區，為拓展全台農產品，每月皆以不同縣市為主題打造農產品交流平台，並辦理展售會，讓北漂遊子都能找到自己思念的味道。

新北市農業局與南投縣府合作，今在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦「新北享家Bar台-南投週展售會」活動，不少旅居新北的南投鄉親聽聞，紛紛趕往現場品嚐支持，現場不斷湧入聞香而來的人潮，來自南投的農友及新北的青農也熱情展示自家優質產品。

南投同鄉會理事長葉錦製試吃完南投的百香果說，南投一直都是百香果的盛產地，果肉的酸甜感與其他縣市完全不同，就是記憶中家鄉的味道。謝政達表示，新北市府每月以不同縣市為主題，打造「新北享家Bar台」農產品交流平台，今天是第2場的享家Bar台展售會，以「南投」作為主題，現場能品嘗到包含埔里的筊白筍、百香果等南投限定新鮮農產品，讓漂向北方的遊子們都能吃到家鄉的味道。