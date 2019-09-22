北市府：紐約家具八德店違規使用 從重處分

2019-09-22 16:23 中央社 台北22日電



時代力量立委黃國昌指紐約家具設計中心八德店違建，卻透過政客撐腰等；台北市建管處說，針對業者營業範圍未詳實申報公安和違規使用事項，均依法開罰，後續從嚴查處。

新頭殼報導，黃國昌今天爆料，紐約家具設計中心位在台北市八德大樓的店面罔顧公安風險，違法建置賣場，即使被認定違法違建，建管處已排定的拆除卻莫名取消，痛批不肖業者長期透過政客撐腰來包庇非法。

對此，台北市建管處下午發布新聞稿表示，位於台北市中山區八德路二段260號地上一樓至地下三層的紐約家具設計中心八德店，被人檢舉地下第二層挑空區域增加樓地板，經民國104年受理檢舉後，便立即派員勘查，並確認違建屬實、排定拆除。

建管處說，台北市議會後續共計召開4次協調會，並認為此案屬程序違建，要求給予補照並暫緩拆除。

同時，業者委託建築師依法檢討地下第二層增加樓板部分完成補照程序，取得變更許可後，核准其竣工時間至108年10月28日，依法可申請竣工展期6個月，後續竣工申請將依法審查。

建管處指出，由於業者未將實際營業範圍詳實辦理公安申報，僅申報一樓公安，另涉及地下層違規使用及申請變更使用執照範圍先行使用等，均屬嚴重違規事項，依建築法從重裁處，共計開出3張罰鍰處分併依都計法進行第一階段裁罰，後續均嚴格控管從嚴查處。