影/年輕時為生活忙碌 60年後她圓了一個風箏夢

2019-09-22 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



2019新北市北海岸國際風箏節今天在石門風箏公園盛大登場，上百位國內外風箏好手同台較勁。現場也安排20對多元愛侶參與，高齡87歲的曾榮立與85歲鄭金傳老夫妻，結縭60年，曾奶奶回憶說，年輕的時候為了生活忙碌，想放風箏沒有機會，60年後的今天圓了一個風箏的夢，很開心。

新北市副市長吳明機與貴賓，上午共同施放LOVE箏愛北海岸主題字串風箏，揭開活動序幕。今年風箏節由亞洲國際風箏聯合會偕同德國、美國、印尼、日本、新加坡、馬來西亞、韓國、大陸與台灣等，逾有20個隊伍，百位國內外風箏好手同台較勁。

吳明機表示，北海岸向來是新人拍婚紗、情侶愛相隨的熱門景點，自2000年起，新北市政府不斷推動北海岸國際風箏節已經深耕新北20年，今年以箏愛北海岸為主題，還邀請20對愛侶同場放飛。

20對多元愛侶當中，有一對石門在地高齡87歲的曾榮立，與85歲鄭金傳老夫妻，結縭60年的金婚，曾奶奶回憶說，年輕的時候為了生活忙碌，想放風箏沒有機會，終於在60年後圓了一個風箏的夢。

活動中有愛侶擁吻99秒，曾阿公顯的有點緊張，但阿嬤很開心，一副嬌羞小女人樣。

文化局表示，今年來台的國外風箏團隊也很精采，德國隊帶來可愛俏皮的芝麻街卡通造型風箏，以及兩個應景的愛心造型的氣囊風箏；新加坡的小獅王風箏，印尼15米的紅猴王以及韓國首次帶來可愛貓造型風箏，還有20年不缺席的日本隊櫻庭夫婦，除帶來日本浮世繪風箏，還現場教導民眾製作日本風箏。

國內的風箏達人也帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，以及毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等可愛造型風箏，新北市政府也特製了一款性平企鵝CEO的風箏共襄盛舉，石門的天空「箏」奇鬥豔，好熱鬧。