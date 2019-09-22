親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黃曉明與Angelababy被爆早離婚 堅不認原因曝光！

民眾黨提名 朱哲成當場退民進黨參選苗栗縣海線立委

東協發展快速 侯友宜感嘆「台灣政治紛擾太多」

2019-09-22 15:13聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長侯友宜上周率隊飛往東協三國考察，侯友宜今感嘆，東協各國發展快速，是因為國家政治穩定、人民團結，相比之下台灣政治紛擾太多，台灣應該少點政治對立衝突，「大家好好做事」凝聚力量往前走，國家才會壯盛強大。

侯友宜等人已完成新加坡、泰國2國考察，今下午轉往越南，侯友宜說，過去從事警政工作常到東南亞各國，與當地警察聯手查緝跨國犯罪集團，這次市政考察與官方的科技、經貿及文創組織交流，能感受到這些國家進步與活力。

侯友宜說，泰國的國創意設計中心(Thailand Creative & Design Center)，展出超過8千種世界各地的材料樣本，產品包括建築、工藝及時裝等領域，還有專業人士協助設計與3D打樣，政府與民間合作，讓曼谷、清邁成為亞洲文創產業大城。

侯友宜說，泰國的春武里工業區滿足生產需求也兼顧園內工作者的生活、教育、休閒，各種設施，吸引安美德集團與很多國際大廠進駐，每年產值超過數百億美元，希望新北規劃中的工業園區，也能汲取安美德集團經驗。

另外侯友宜也到新加坡的雷蛇(Razer)總部體驗電競娛樂科技、參訪海軍部村落(Kampung Admiralty)了解高齡社區營運模式，侯友宜說，新加坡與台灣有密切往來，在新加坡2天的時間，他也與各界人士交換城市治理經驗。

侯友宜說，新加坡有很好大學，還將教育能量投注在研發自動駕駛車輛等新興產業，相關創新力與執行力非常直得台灣學習，這些國家發展方向明確，台灣應該少點政治對立衝突，才能在競爭激烈的國際市場，搶得一席之地。

新北市長侯友宜上周率隊飛往東協三國考察，並在參觀新加坡城市展覽館。圖／新北新聞局...
新北市長侯友宜上周率隊飛往東協三國考察，並在參觀新加坡城市展覽館。圖／新北新聞局提供
分享
新北市長侯友宜今下午從泰國前往越南，侯友宜也分享，東協各國發展快速，是因為國家政...
新北市長侯友宜今下午從泰國前往越南，侯友宜也分享，東協各國發展快速，是因為國家政治穩定、人民團結，相比之下台灣政治紛擾太多。圖／新北新聞局提供
分享
新北市長侯友宜上周率隊飛往東協三國考察，並參觀泰國創意設計中心。圖／新北新聞局提...
新北市長侯友宜上周率隊飛往東協三國考察，並參觀泰國創意設計中心。圖／新北新聞局提供
分享
新北市長侯友宜上周率隊飛往東協三國考察，並參觀泰國春武里工業園。圖／新北新聞局提...
新北市長侯友宜上周率隊飛往東協三國考察，並參觀泰國春武里工業園。圖／新北新聞局提供
分享

侯友宜新加坡

相關新聞

影/年輕時為生活忙碌 60年後她圓了一個風箏夢

2019-09-22 15:17

影／台灣人生不如死！ 他建議拜月老人緣好姻緣自然就來

2019-09-22 13:28

高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09

板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高

2019-09-22 13:07

北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37

叫阮第一名／社群小編「餓勢力」 為三重宣傳美食

2019-09-21 23:59

來這遛小孩／大佳河濱遊戲場 孩童樂翻天

2019-09-21 23:58

89歲導護阿尾姊 要站到不能站為止

2019-09-21 23:54

「時膳小當家」決賽 醜蔬果變美味西餐

2019-09-21 23:53

侯友宜訪泰文創 曼谷設計周邀新北參加

2019-09-21 23:47

新北電競搖籃 再開產業專才認證課程

2019-09-21 23:43

汐止-台北101、蘆洲-南港 2線跳蛙公車明上路

2019-09-21 23:40

松山療養所所長宿舍 修復招商

2019-09-21 23:39

騎樓未清菸蒂 北市商家明年起可罰6千

2019-09-21 23:09

廠商拿補助 北市議員：效益問卷回收率低

2019-09-21 23:04

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

新北啟動校園兵役巡迴服務 助特教生擺脫免役邊緣人

2019-09-21 17:15

慈林社會發展研修班開學 頂尖講師連結全球與台灣議題

2019-09-21 16:07

在地醜蔬果化身好吃西餐 新北辦時膳小當家

2019-09-21 15:41

南港打卡新亮點！ 「松山療養所所長宿舍」日本味十足

2019-09-21 15:26

萬里蟹產季開始了 現捕野柳假日活蟹市集開賣

2019-09-21 14:56

新北電競再開課 培育裁判教練遊戲設計人才

2019-09-21 13:41

員山子今年首次分洪 分掉基隆河洪水616萬立方公尺

2019-09-21 13:40

菸民注意！北市加強取締亂丟菸蒂 最高罰6000元

2019-09-21 13:19

北市優良導護志工 216人受表揚

2019-09-21 12:56

土城公所結合消防隊 親子玩遊戲學正確防災觀念

2019-09-21 12:13

花東屏弱勢學生圓夢之旅參訪新北蘆洲

2019-09-21 11:44

廣興里長推動新店平廣溪封溪護魚 保護當地生態

2019-09-21 10:23
看更多

熱門文章

突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18

注意！竹縣新豐、湖口、竹北多村里 26日停水9小時

2019-09-21 18:09

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

2019-09-22 01:10

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

影／大胃王挑戰賽 冠軍男吞了2公斤牛肉！

2019-09-21 20:39

桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39

2019新竹生活節登場 今還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22

影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復開工 立委爆料有密室

2019-09-21 16:40

開箱照正夯！ 寒軒國際拍中廚開箱照

2019-09-21 16:58

中美貿易轉單效應發酵 佳邦、智邦急徵人才

2019-09-22 09:49

虎頭埤繼地下神宮後 觀旅局長爆：還有第三座神社

2019-09-21 16:03

400年來第一次 新港奉天宮開台媽祖騎佑綠島

2019-09-21 16:04

影／後龍開辦鎮民意外險 生效第3天首件身故理賠案出現

2019-09-21 21:56

南港打卡新亮點！ 「松山療養所所長宿舍」日本味十足

2019-09-21 15:26

台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」

2019-09-22 11:45

送別最後的泰雅文面國寶 YAKI柯菊蘭回歸祖靈懷抱

2019-09-21 17:06

4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45

北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37

高速公路鼎金民族匝道將封閉 10月18日起改道

2019-09-21 15:52

借問高賓閣酒家何處去？朝複合式營運方向經營

2019-09-21 15:54

高雄市議會時間到就下班？ 陳其邁：哪有這種涼缺？

2019-09-22 11:34

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

李永萍瑞平雙貢創生中心開幕 初選對手徐正文相挺

2019-09-21 19:35

移民署送愛 訪視2名總統教育獎新住民子女

2019-09-21 16:39

首編預算送議會 韓國瑜23日到27日受考驗

2019-09-22 00:05

高市議會準時開會散會爭議 藍批綠：說一套、做一套

2019-09-21 16:43

高市議會開會時間爭議 陳其邁：協商用表決是很奇怪

2019-09-21 23:12

板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高

2019-09-22 13:07

高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

影／高雄「路平專業包」真人開箱 縮時攝影好療癒

2019-09-22 12:33

地下神宮吸睛 台南虎頭埤還有第3座神社

2019-09-22 00:32

3500人挑戰極限！ 台中首場「斯巴達障礙跑」引爆

2019-09-21 15:25

百年花蓮鐵道園區中山堂 將變身鐵道電影院

2019-09-22 07:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top