東協發展快速 侯友宜感嘆「台灣政治紛擾太多」

2019-09-22 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜上周率隊飛往東協三國考察，侯友宜今感嘆，東協各國發展快速，是因為國家政治穩定、人民團結，相比之下台灣政治紛擾太多，台灣應該少點政治對立衝突，「大家好好做事」凝聚力量往前走，國家才會壯盛強大。

侯友宜等人已完成新加坡、泰國2國考察，今下午轉往越南，侯友宜說，過去從事警政工作常到東南亞各國，與當地警察聯手查緝跨國犯罪集團，這次市政考察與官方的科技、經貿及文創組織交流，能感受到這些國家進步與活力。

侯友宜說，泰國的國創意設計中心(Thailand Creative & Design Center)，展出超過8千種世界各地的材料樣本，產品包括建築、工藝及時裝等領域，還有專業人士協助設計與3D打樣，政府與民間合作，讓曼谷、清邁成為亞洲文創產業大城。

侯友宜說，泰國的春武里工業區滿足生產需求也兼顧園內工作者的生活、教育、休閒，各種設施，吸引安美德集團與很多國際大廠進駐，每年產值超過數百億美元，希望新北規劃中的工業園區，也能汲取安美德集團經驗。

另外侯友宜也到新加坡的雷蛇(Razer)總部體驗電競娛樂科技、參訪海軍部村落(Kampung Admiralty)了解高齡社區營運模式，侯友宜說，新加坡與台灣有密切往來，在新加坡2天的時間，他也與各界人士交換城市治理經驗。